परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें, जानें व्रत के नियम

Parivartini Ekadashi Vrat 2025: हर महीने विष्णु भगवान को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल सितंबर के महीने में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर के दिन रखा जाएगा। एकादशी कठिन व्रत है, जिसमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। आइए जानते एकादशी व्रत रखने का तरीका, नियम व लाभ-

परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें? 1. प्रात: काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए।

2. भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें।

3. इस दिन परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है।

4. परिवर्तिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें।

परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखने के नियम परिवर्तिनी एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए।

व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या कार्यों से बचना चाहिए।