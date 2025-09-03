Ekadashi: आज सुबह से शाम तक इन मुहूर्त में करें परिवर्तिनी एकादशी पूजा, जानें उपाय, मंत्र व भोग
Parivartini Ekadashi Time 2025 Muhurat: आयुष्मान्, रवि व सौभाग्य सिद्धि योग के बीच आज परिवर्तिनी एकादशी मनाई जाएगी। आज विधिवत व्रत और उपासना से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और पाप नष्ट होते हैं।
Parivartini Ekadashi Time: आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। आयुष्मान्, रवि व सौभाग्य सिद्धि योग के बीच आज परिवर्तिनी एकादशी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए परिवर्तिनी एकादशी एक महत्वपूर्ण पर्व है। आज कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, निस्से दिन का महत्व बढ़ गया है। मान्यताओं के अनुसार, आज विधिवत व्रत और उपासना से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और पाप नष्ट होते हैं। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी पर पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि, भोग, उपाय, मंत्र व सबकुछ-
आज सुबह से शाम तक इन मुहूर्त में करें परिवर्तिनी एकादशी पूजा
- लाभ - उन्नति 07:00 ए एम से 08:31 ए एम
- अमृत - सर्वोत्तम 08:31 ए एम से 10:02 ए एम
- शुभ - उत्तम 11:33 ए एम से 01:04 पी एम
- चर - सामान्य 04:06 पी एम से 05:37 पी एम
- लाभ - उन्नति 05:37 पी एम से 07:08 पी एम
- शुभ - उत्तम 08:37 पी एम से 10:06 पी एम
- अमृत - सर्वोत्तम 10:06 पी एम से 11:35 पी एम
- विजय मुहूर्त: 03:05 पी एम से 03:54 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त: 07:08 पी एम से 07:32 पी एम
- अमृत काल: 08:35 पी एम से 10:16 पी एम
- रवि योग: 07:00 ए एम से 01:38 ए एम, सितम्बर 04
मंत्र: ॐ नमो नारायणाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ विष्णवे नम:
भोग: गुड़ व चने की दाल, किशमिश, सात्विक खीर, फल, मेवा, पंचामृत, मिश्री, मिठाई, आदि
उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम व विष्णु चालीसा का पाठ करें। धन संबंधी दिक्कतें दूर करने हेतु केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं व अर्घ्य दें।
पूजा विधि
1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
2. भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
3. विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
4. विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
5. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
6. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत का संकल्प करें
7. परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
8. मंत्र जाप करें
9. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
10. विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
11. अंत में क्षमा प्रार्थना करें
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।