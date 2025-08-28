Parivartini ekadashi 2025 kis din hai know pujan muhurat vrat paran timing and fast benefits Ekadashi: 2 या 3 सितंबर कब है परिवर्तिनी एकादशी? जानें व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ekadashi: 2 या 3 सितंबर कब है परिवर्तिनी एकादशी? जानें व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण मुहूर्त

Parivartini ekadashi date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जानें भादो माह के शुक्ल पक्ष का परिवर्तिनी एकादशी व्रत कब है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 09:41 AM
Ekadashi: 2 या 3 सितंबर कब है परिवर्तिनी एकादशी? जानें व्रत का फल, पूजन व व्रत पारण मुहूर्त

Parivartini ekadashi Pujan and Vrat Paran Muhurat: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर, बुधवार को है। परिवर्तिनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस बार परिवर्तिनी एकादशी पर आयुष्मान व सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहे हैं, जो दिन की महत्ता बढ़े रहे हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जानें परिवर्तिनी एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है और पूजन व व्रत पारण का शुभ मुहूर्त।

परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लेते हैं करवट: मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शमन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप व मां लक्ष्मी की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है।

परिवर्तिनी एकादशी व्रत का फल: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

परिवर्तिनी एकादशी पूजन मुहूर्त: पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 03 सितंबर को सुबह 04 बजकर 53 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 04 सितंबर को सुबह 04 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:30 बजे से सुबह 05:15 बजे तक रहेगा। रवि योग सुबह 06 बजे से रात 11:08 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 02:27 बजे से दोपहर 03:18 बजे तक रहेगा। अमृत काल शाम 06:05 बजे से शाम 07:46 बजे तक रहेगा।

परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त: परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 36 मिनट से शाम 04 बजकर 07 मिनट तक रहेगा।

