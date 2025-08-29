parivartini ekadashi 2025 kab hai kyun kehte hain Dola Gyaras and Jal Jhulni Ekadashi know puja vidhi कब है डोल ग्यारस या परिवर्तिनी एकादशी? क्यों रखा जाता है व्रत, पढ़ें पूजा विधि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कब है डोल ग्यारस या परिवर्तिनी एकादशी? क्यों रखा जाता है व्रत, पढ़ें पूजा विधि

Parivartini ekadashi date: भादो माह के शुक्ल पक्ष का परिवर्तिनी एकादशी को क्यों कहते हैं डोल ग्यारस और जलझूलनी एकादशी जानें महत्व। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:14 AM
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, डोल ग्यारस और जलझूलनी एकादशी कहते हैं। यह इस साल 03 सितंबर को सुबह 04 बजकर 53 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 04 सितंबर को सुबह 04 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए 3 सितंबर को व्रत किया जाएगा और परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा।इस व्रत के बारे में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है।

क्या है महत्व, क्यों कहते हैं जलझूलनी, डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी
इस दिन यशोदा मैय्या ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुंआ पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोये थे। इसी कारण इसे जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत मां यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है।

जानें कैसे करते हैं परिवर्तिनी एकादशी पर पूजा

परिवर्तिनी एकादशी व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत का पारायण अगले दिन प्रातः काल में होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस दिन भक्ति भाव और विनय पूर्वक आग्रह करने पर मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर भगवान को स्थापित कर उनको चरणामृत, मिठाई का भोग लगाए। कथा सुनें और आरती उतारें। दिनभर न्रत रखें, रात को जागरण करें और फिर द्वादशी में व्रत का पारण करें। द्वादशी पर किसी ब्राह्मण को घड़ा भर अनाज दान करना चाहिए।

