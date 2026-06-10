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कल शाम 07:06 मिनट तक रहेगी परमा एकादशी तिथि, जानें कब रखा जाएगा व्रत और पारण का समय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Parama ekadashi 2026 kis din hai: हिंदू धर्म में परमा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानें अधिकमास में परमा एकादशी व्रत कब है।

कल शाम 07:06 मिनट तक रहेगी परमा एकादशी तिथि, जानें कब रखा जाएगा व्रत और पारण का समय

Parama ekadashi 2026 parana time: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी व्रत हर तीन साल में एक बार आता है। इस समय अधिक मास चल रहा है, जिसके कारण इसे अधिक मास की एकादशी भी कहा जाता है। इस बार अधिक मास की एकादशी के दिन शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का शुभ फल मिलता है। जानें एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और द्वादशी तिथि के भीतर व्रत पारण का समय।

परमा एकादशी व्रत कब है:

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 10 जून 2026 को रात 09 बजकर 27 मिनट पर शुरू होगी और 11 जून 2026 को शाम 07 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण परमा एकादशी व्रत 11 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

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परमा एकादशी व्रत पूजन मुहूर्त 2026:

एकादशी पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 44 मिनट से सुबह 5 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05 बजकर 47 मिनट से अगले दिन सुबह 02 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 18 मिनट से दोपहर 02 बजकर 23 मिनट तक रहेगा।

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना क्यों होता है जरूरी:

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर नहीं खोलना या पारण नहीं करना पाप के समान होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए।

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परमा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा:

परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून 2026 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 47 मिनट से सुबह 09 बजे तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 04 बजकर 06 मिनट तक रहेगा।

परमा एकादशी व्रत का क्या मिलता है फल:

मान्यता है कि परमा एकादशी व्रत से आर्थिक तंगी दूर होती है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जातक सभी सुखों को भोगतर अंत में विष्णु लोक को जाता है।

राहुकाल का समय:

एकादशी के दिन राहुकाल दोपहर 03 बजकर 51 मिनट से शाम 05 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस समय शुभ कार्यों की मनाही होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


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