पापमोचिनी एकादशी के दिन सुबह से शाम तक इन मुहूर्त में करें पूजा
Papmochani Ekadashi time 2026 : पापमोचिनी एकादशी पर इस बार शिव और द्विपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है, जो बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन हर साल पापमोचिनी एकादशी पड़ती है।
Papmochani Ekadashi time: इस साल 15 मार्च के दिन पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापमोचिनी एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। पापमोचिनी एकादशी पर इस बार शिव और द्विपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है, जो बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन हर साल पापमोचिनी एकादशी पड़ती है। मान्यता है कि पापमोचिनी एकादशी पर विष्णु जी की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलने के साथ सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आइए जानते हैं पापमोचिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और व्रत खोलने और द्वादशी का समय-
पापमोचिनी एकादशी कब?
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत वैसे तो 14 मार्च को 08:10 ए एम से हो रही है, जो 15 मार्च को 09:16 ए एम तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि के चलते पापमोचिनी एकादशी का व्रत रविवार, 15 मार्च के दिन रखा जाएगा।
16वां मार्च को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 06:30 ए एम से 08:54 ए एम
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 09:40 ए एम
पापमोचिनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त: पापमोचिनी एकादशी के दिन सुबह से शाम तक इन मुहूर्त में करें पूजा
- ब्रह्म मुहूर्त 04:55 ए एम से 05:43 ए एम
- प्रातः सन्ध्या 05:19 ए एम से 06:31 ए एम
- अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:54 पी एम
- विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:18 पी एम
- गोधूलि मुहूर्त 06:27 पी एम से 06:51 पी एम
- सायाह्न सन्ध्या 06:29 पी एम से 07:41 पी एम
- अमृत काल 07:03 पी एम से 08:43 पी एम
- निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, मार्च 16 से 12:54 ए एम, मार्च 16
- द्विपुष्कर योग 05:56 ए एम, मार्च 16 से 06:30 ए एम, मार्च 16
पापमोचिनी एकादशी पूजा-विधि
1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
2. भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
3. विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
4. विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
5. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
6. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
7. पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
8. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या ॐ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें
9. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
10. विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
11. अंत में क्षमा प्रार्थना करें
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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