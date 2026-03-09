पापमोचनी एकादशी पर जरूर करें ये 5 काम, भगवान श्रीहरि का मिलेगा आशीर्वाद
पापमोचनी एकादशी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन के पापों, क्लेशों व बाधाओं से छुटकारा पाने का शक्तिशाली साधन है।
पापमोचनी एकादशी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत का नाम ही 'पापमोचनी' है, अर्थात पापों से मुक्ति दिलाने वाली। पापमोचनी एकादशी व्रत इस साल 15 मार्च 2026, दिन - रविवार को रखा जाएगा। यह एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन के पापों, क्लेशों व बाधाओं से छुटकारा पाने का शक्तिशाली साधन है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि इस दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं। आइए जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी पर कौन-से 5 विशेष काम करने से भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है।
पंचामृत से विष्णु जी का अभिषेक करें
पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर बनाएं। अभिषेक के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आने वाली मुश्किलें दूर होती हैं, नई स्किल्स दिखाने के अवसर मिलते हैं और करियर में प्रगति होती है। यह अभिषेक मन की अशांति को भी शांत करता है।
मां तुलसी की पूजा से वैवाहिक सुख प्राप्त करें
अगर वैवाहिक जीवन में क्लेश, मनमुटाव या तनाव है तो पापमोचनी एकादशी पर मां तुलसी की विशेष पूजा करें। तुलसी को स्नान कराकर श्रृंगार की सामग्री (कुमकुम, चंदन, फूल, हल्दी, अक्षत) अर्पित करें। लक्ष्मी माता और तुलसी माता को एक साथ पूजें। 'ॐ तुलस्यै नमः' मंत्र का जाप करें। इस पूजा से रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, कलह दूर होती है और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तुलसी की सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
गरीबों को भोजन दान करें
पापमोचनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, दाल-चावल, फल या मिठाई दें। दान के समय 'ॐ विष्णवे नमः' मंत्र बोलें। ऐसा करने से पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और पुण्य प्राप्ति होती है। दान से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन-समृद्धि बढ़ती है।
पान के पत्ते पर मंत्र लिखकर अर्पित करें
अगर आर्थिक दिक्कतें परेशान कर रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। एक पान के पत्ते पर लाल चंदन से 'ॐ विष्णवे नमः' लिखें और भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन स्थान में रख दें। यह उपाय धन के आगमन को तेज करता है, खर्चे नियंत्रित होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नियमित रूप से इस उपाय को दोहराने से स्थायी लाभ मिलता है।
पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं
पापमोचनी एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। दीपक जलाते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र बोलें। परिक्रमा के दौरान मन में अपनी इच्छा रखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और धन-धान्य की वृद्धि होती है। पीपल की पूजा से वास्तु दोष भी नष्ट होते हैं।
ये 5 सरल उपाय पापमोचनी एकादशी पर श्रद्धा से करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। पाप नाश, शत्रु नाश, धन प्राप्ति और सुख-शांति की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर व्रत रखकर इन उपायों को अपनाएं, तो जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष