पापांकुशा एकादशी व्रत में भगवान के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें, क्या है यह स्वरूप अच्छे से जानें
आज पापांकुशा एकादशी है, इस दिन भगवान के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा होती है, पता है कैसा है भगवान का स्वरूप
व्रतों में प्रमुख व्रत, एकादशी का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है चंद्रमा की स्थिति के कारण मानसिंक और फिजिकल स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। यहां तक कि व्यक्ति के ऊपर ग्रहों का बुरा असर होता है उसकों भी कम किया जा सकता हैं। पापांकुशा एकादशी के कारण सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी लाभ होता है। इसमें पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के पा कम होते हैं। इसलिए इस एकादशी को पापांकुंशा एकादशी कहा जाता है। अगर आप इसका व्रत करते हैं तो आपकी कई पीढ़िया यानी आपके पितर आपके माता-पिता की पुरानी पीढ़ियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो बैकुंठ धाम को जाते हैं। इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत आज 22 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इसका पारण अगले दिन 23 अक्टूबर को किया जाएगा।
क्या है भगवान का पद्मनाभ स्वरूप, जिसकी पापांकुशा एकादशी पर पूजा होती है?
पद्मनाभ स्वरूप क्या है। इसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठें हैं और उनके मस्तक से कमल खिल रहा है। भगवान पद्मनाभ, जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, का अर्थ पद्म जिसका मतलब होता है कमल और नाभ जिसका मतलब होता है नाभि। कहा जाता है कि भगवान की नाभि से कमल की उत्त्पत्ति होती हैं। इनके इस स्वरूप का मंदिर केरल के तिरुअनन्तपुरम में स्थित है। इसके लिए कहा जाता है कि ये स्वरूप भगवान के आराम का स्वरूप है कि वो क्षीर सागर में विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान को पद्मनाभ स्वरूप में महर्षि दिवाकर मुनि ने भगवान विष्णु को इस मंदिर में अनंत शयन मुद्रा में निवास करने के लिए कहा था। विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होना, सृष्टि में चेतना के जागरण का संकेत है। विष्णु का समुद्र पर शयन करना बताता है कि वे समस्त जगत में स्थित हैं, वो जल में भी हैं वो थल में भी हैं। कहा जाता है कि जो लाइफ में अस्थिरता या दिशा का अभाव पाते हैं, उन लोगों को भगवान के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए।
इस दिन क्या दान करें
एकादशी के दिन भगवान को चंदन लगाएं और उन्हें फलों का भोग लागएं। इस दिव कमजोर चंद्रमा की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। इससे व्यक्ति के विचारों को शुद्ध किया जा सकता हैं। इस दिन छाता, कपड़े, जूते, चप्पल, टॉर्च आदि का दान करने से यमलोक नहीं जाना पड़ता है। इसलिए एकादशी व्रत में इन चीजों का दान जरूर करें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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