पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा: पापाकुंशा एकादशी से बहेलियां के पाप कैसे कम हुए, पढ़ें
Papankusha Ekadashi Vrat Katha in hindi: अश्विन मास के शु्क्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस साल एकादशी 22 अक्टूबर को है। इस व्रत में बहेलिया की कथा पढ़ते हैं।
युधिष्ठर ने मधुसूदन से पापांकुशा एकादशी के व्रत के बारे में पूछा है। उन्होंने पूछा कि भगवन आश्विन के शुक्लपक्ष में किस नामकी एकादशी होती है ? भगवान् श्रीकृष्ण बोले-राजन् आश्विनके शुकृपक्ष में जो एकादशी होती है, वह पापांकुशा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और इससे सभी मनोरथ पूर्णहोते हैं। इसके अलावा इस दिन मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ वासुदेवका पूजन करना चाहिए। मुनि चिरकालतक कठोर तपस्या करके जिस फलको प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान् गरुड़ध्वज को प्रणाम करनेसे ही मिल जाता है पृथ्वीपर जितने तीर्थ ओर पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवनका फल भगवान् विष्णु के नामकीर्तनमात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि जो भगवान की शरण में जाता है उसे कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। अगर अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम-यातना नहीं होती । जो पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान् शिव की निन्दा करता है, वह भगवान् विष्णु के लोकमें स्थान नहीं पाता। उसे निश्चय ही नरकमें गिरना पड़ता है| इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान् विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरकमें डालकर तबतक पकाया जाता है, जबतक कि चौदह इन्द्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती ।
इस व्रत में पढ़ें बहेलिया की कथा
कथा के अनुसार विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। कहा जाता है कि वो बहुत पापी था और हमेशा पाप कर्म में ही उसका जीवन निकल गया। अंतिम समय में जब यमदूत उसे लेने गए तो यह बात सुनकर बहेलिए बहुत भयभीत हो गया। उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरा और कहा-मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं । महर्षि अंगिरा उसे इसके लिए एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी पापों को हरने वाली पापांकुशा एकादशी है। इसलिए तुम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। बहेलिए ने यह व्रत किया और किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। पदमपुराण में कहा गया है कि इस दिन जो व्रत करता है वो इससे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान और शरीरको नीरोग बना लेता है। इस दिन एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णुधाम की प्राप्ति हो जाती है। वह पुरुष मातृ-पक्षकी दस, पिता के पक्ष की दस दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है।
एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित ओर पीताम्बरधारी होकर भगवान् विष्णुके धामको जाते हैं। आश्विनके शुक्लपक्ष में पापांकुशा का ब्रत करने मात्रसे ही मानव सब पापोंसे मुक्त हो श्रीहरिके लोकमें जाता है। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छातेका दान करें, इससे कभी यमराजको नहीं देखता। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यकर्म करने वाले हैं, उन्हें भी भयंकर यमयातना नहीं देखनी पड़ती । लोक में जो मानव दीर्घायु, अमीर, कुलीन और नीरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने पद्मपुराण में इस पापांकुशा का माहात्म्य बताया है।
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