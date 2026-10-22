अगर व्रत नहीं रख पाएं तो पापांकुशा एकादशी पर क्या करें? ये 7 उपाय भी माने जाते हैं फलदायी
Papankusha ekadashi vrat ke din kya kare: पापांकुशा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर भक्त किसी कारण वश व्रत नहीं रखते हैं, तो कुछ उपायों को करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। जानें पापांकुशा एकादशी व्रत के उपाय।
पापांकुशा एकादशी के दिन क्या करें: हिंदू धर्म में पापांकुशा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत करते हैं और श्रीहरि का विधि-विधान से पूजन करते हैं। हालांकि उम्र, यात्रा या अन्य किसी कारण से हर व्यक्ति के लिए पूरे दिन एकादशी व्रत रख पाना संभव नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसी स्थिति में इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से कुछ उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानें अगर एकादशी व्रत न रख पाएं तो क्या कर सकते हैं।
1. भगवान विष्णु की पूजा करें:
अगर आप व्रत नहीं कर पाएं तो सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। श्रीहरि को पीले वस्त्र, फूल, फल, भोग और तुलसी दल अर्पित करें। अपनी सामर्थ्यनुसार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।
2. ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का करें जप:
एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।
3. सात्विक भोजन करें:
अगर उपवास करना संभव नहीं है तो अपनी आवश्यकता के अनुसार सात्विक और हल्का भोजन कर सकते हैं। इस दिन मांस-मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
4. जरूरतमंद को दान करें:
एकादशी के दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गरीब या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार धन, वस्त्र, अन्न और फल का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
5. श्रीहरि को अर्पित करें तुलसी दल:
भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अतिप्रिय हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन पहले से रखी या तोड़ी गई तुलसी की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, एकादशी के दिन तुलसी दल को तोड़ना पाप के समान होता है।
6. शाम को करें दीपदान:
एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
7. विष्णु सहस्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें
अगर किसी कारण से एकादशी का पूरा व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम या अन्य धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर समय का अभाव है तो भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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