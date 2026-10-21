दोपहर 02.13 बजे से लगेगी एकादशी तिथि, आज या कल पापांकुशा एकादशी व्रत कब रखना उत्तम?
Papankusha ekadashi kis din hai: हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। जानें आश्विन माह के शुक्ल पक्ष का एकादशी व्रत कब है।
Papankusha ekadashi 2026 Date October: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखने का विधान है। इस तरह से महीने में कुल दो एकादशी व्रत किए जाते हैं। इस समय आश्विन माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। लोगों के बीच आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस बार एकादशी तिथि 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होने के कारण लोगों के मन में सवाल है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत 21 या 22 अक्टूबर कब रखा जाएगा। जानें आप भी पापांकुशा एकादशी व्रत किस दिन रखना उत्तम।
पापांकुशा एकादशी 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 13 मिनट से शुरू होगी और 22 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी।
एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को शुरू जरूर हो रही है, लेकिन उस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि में ही व्रत का विधान बताया गया है। पंचांग के अनुसार सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होने के कारण उदया तिथि में पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।
पापांकुशा एकादशी पूजा विधि
एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें।
भगवान विष्णु के मंत्र ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ का जाप करें।
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है।
दिनभर अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार उपवास रखें।
शाम को भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें।
पापांकुशा एकादशी पूजन मुहूर्त 2026:
अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 बजे से सुबह 05:38 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:57 बजे से दोपहर 02:44 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:13 बजे से शाम 05:37 बजे तक।
सायाह्न संध्या: शाम 05:16 बजे –से शाम 06:20 बजे तक।
पापांकुशा एकादशी का महत्व
हिंदू धर्म में पापांकुशा एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इस व्रत को पुण्य प्रदान करने वाला और आध्यात्मिक शुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। भगवान श्री हरि अपने भर्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
पापांकुशा एकादशी का पारण कब होगा?
पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 बजे से सुबह 8:42 बजे तक रहेगा। हालांकि पारण का सही समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट अलग हो सकता है।
एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए:
एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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