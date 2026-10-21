पापांकुशा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे क्यों घी का दीपक जलाना चाहिए? जान लें लाभ
Papankusha ekadashi Upay: पापांकुशा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने का विधान है। जानें एकादशी पर पीपल के नीचे दीपक जलाने से क्या लाभ होता है।
Papankusha ekadashi 2026 Upay in Hindi: हिंदू धर्म में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस साल पापांकुशा एकादशी 22 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मात्र से व्यक्ति को जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत जीवन में सुख-समृद्धि और शांति प्रदान करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली, धन और शांति देने वाली है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पापांकुशा एकादशी के दिन भक्त भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखने के साथ ही कई उपाय भी करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। जानें पापांकुशा एकादशी पर पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने का क्या महत्व है।
एकादशी पर पीपल के नीचे क्यों जलाएं घी का दीपक:
विष्णु पुराण में लिखा है कि एकादशी के दिन दीपदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दीपदान से भगवान विष्णु की कृपा होती है और मनुष्य को जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने पापांकुशा एकादशी पर दीपदान का महत्व बताया है। उनके अनुसार, इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे हर व्यक्ति को घी का दीपक जलाना चाहिए और दीपक की चार बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें, नौकरी या व्यापार से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का विग्रह माना जाता है। भगवान विष्णु शनिवार के दिन मां लक्ष्मी के साथ यहां निवास भी करते हैं।
पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास:
हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, पीपल के मूल यानी जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में भगवान अच्युत वास करते हैं।
पापांकुशा एकादशी पर क्या दान करना चाहिए:
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी के दिन जो मनुष्य सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस चीजों के दान करने से भगवान विष्णु की कृपा से दरिद्रता दूर होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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