दशहरे के अगले दिन नहीं है एकादशी व्रत, पढ़ें कब रखा जाएगा पापाकुंशा एकादशी व्रत
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विजयादशमी का अर्थ है, दशमी तिथि, लेकिन एकादशी इसके अगले दिन नहीं मनेगी, क्योंकि अगले दिन दशमी युक्ति एकादशी है, जो नहीं रखी जाती है। इसलिए एकादशी में हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का समय देखा जाता है। इसलिए पापाकुंशा एकादशी का पर्व कब रखा जाएगा। इसको लोगों को जानना जरूरी है। पद्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी जाने-अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु की कृपा पाता है। कहा जाता है कि अनेक सालों को तपस्सया जो करता है, उसकी तपस्या का फल सिर्फ पापकुंशा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। एकादशी के दिन जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से सभी पापों का नाश होता है।
1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल
पापांकुशा एकादशी का व्रत हर महीने में दो बार आता है, दोनों में किसी भी तरह का भेद नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करते हैं और द्वादशी में पारण करना चाहिए। कहा जाता है कि यह एकादशी पाप में अंकुश लगाने वाली एकादशी है।इसलिए इसका व्रत खास माना जाता है। कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। स्वर्ण दान, अन्न दान, गाय दान करने पर भी जो फल नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक एकादशी के व्रत से मिल जाता है। पद्मपुराण में कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है, उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है।
इस दिन भगवान राम और भरत का मिलन हुआ
कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम और भरत का मिलन भी हुआ था। दशमी पर रावण पर भगवान राम ने विजयी पाई थी, इसके बाद वो अपने घर को लौटते हैं और एकादशी के दिन भरत और राम का मिलन होता है।
कब रखा जाएगा एकादशी व्रत
आपको बता दें कि पापाकुंशा एकादशी का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12:51 बजे शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार श्रवण नक्षत्र में विजयादशमी मनाना शुभ माना जाता है, जिसके चलते दशहरा 20 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत है। इसलिए एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 10:40 बजे शुरू होगी और 22 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना अच्छा रहेगा। इसके अगले दिन 23 अक्टूबर को इसका पारण किया जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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