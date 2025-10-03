Papankusha ekadashi 2025 vrat paran ka muhurat kya hai 4 October ekadashi vrat parana time Ekadashi Paran: 4 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें संपूर्ण विधि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Papankusha Ekadashi Vrat Paran Time and Vidhi: पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जानें पापांकुशा एकादशी व्रत पारण की विधि व समय।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:32 PM
Papankusha ekadashi vrat paran kab hai: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर, शनिवार को किया जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, पापांकुशा एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जाने-अनजाने में हुए पाप नाश होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। जानें पापांकुशा एकादशी व्रत पारण का समय व विधि।

पापांकुशा एकादशी व्रत पारण का समय: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को रात 07 बजकर 10 मिनट से 3 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 4 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 16 मिनट से सुबह 08 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 05 बजकर 09 मिनट है।

एकादशी व्रत पारण की विधि: एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा-अर्चना करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त सात्विक भोग लगाएं। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए तुलसी दल का सेवन करके व्रत का पारण करें।

एकादशी व्रत पारण में न करें ये गलतियां- एकादशी व्रत पारण के दिन लहसुन-प्याज के साथ-साथ मूली, बैंगन, साग व मसूर दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।

एकादशी व्रत पारण में क्या खाना चाहिए: एकादशी व्रत पारण में फल, सूखे मेवे व दूध से बनी चीजों का सेवन किया जा सकता है। एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु को लगाए गए भोग का सेवन करके भी किया जा सकता है।

