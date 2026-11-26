अर्जुन के बाण से बना था सरोवर! पांडवों से जुड़ी इस जगह पर तीन दिन चलेगा आस्था का मेला
हरियाणा के यमुनानगर में पंचतीर्थी धाम का तीन दिवसीय मेला 28 नवंबर से शुरू होगा। महाभारत काल से जुड़ी मान्यताओं के कारण इस धाम का खास धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों ने यहां अपने अस्त्र-शस्त्र धोए थे और अर्जुन ने बाण मारकर सरोवर बनाया था।
हरियाणा के यमुनानगर में पंचतीर्थी धाम का मेला 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तीन दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। धाम में स्थित सरोवर और दुख भंजन बेरी श्रद्धालुओं के आकर्षण का खास केंद्र रहते हैं। यहां आने वाले लोग बेरी के पेड़ पर परांदा बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मान्यता है कि मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु दोबारा यहां आकर परांदा खोलते हैं। पंचतीर्थी धाम का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार, पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यहां अपने अस्त्र-शस्त्र धोए थे। कहा जाता है कि अर्जुन ने बाण मारकर यहां सरोवर बनाया था। इसी वजह से इस स्थान को लेकर श्रद्धालुओं में खास आस्था है।
28 से 30 नवंबर तक चलेगा मेला
पंचतीर्थी धाम में 28, 29 और 30 नवंबर को मेले का आयोजन होगा। 29 नवंबर को पंचमी के अवसर पर मुख्य स्नान और दीपदान किया जाएगा। मेले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सरोवर की सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन के दौरान करीब 100 दुकानें लगाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए दो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। महिलाओं के स्नान के लिए घाट पर पर्दों की व्यवस्था भी की गई है।
दुख भंजन बेरी पर बांधते हैं परांदा
पंचतीर्थी धाम में दुख भंजन बेरी की अपनी अलग पहचान है। मेले में आने वाली महिलाएं और युवतियां इस पेड़ पर परांदा बांधकर मन्नत मांगती हैं। किसी की कामना विवाह से जुड़ी होती है तो कोई परिवार की खुशहाली और संतान सुख के लिए यहां पहुंचता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, द्रौपदी का भी इस बेरी से संबंध रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने यहां मनोकामना मांगी थी। तभी से इस पेड़ पर धागा और परांदा बांधने की परंपरा चली आ रही है। मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु वापस आकर अपना परांदा खोलते हैं।
पांडवों से जुड़ी है सरोवर की मान्यता
धाम के सरोवर को लेकर मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहां पहुंचे थे। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से सरोवर बनाया था और पांडवों ने इसी में अपने अस्त्र-शस्त्र धोए थे। द्रौपदी के यहां केश धोने की कथा भी प्रचलित है। धाम में पांडवों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। महाभारत से जुड़ी इन कथाओं के कारण पंचतीर्थी धाम आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
पांच रविवार स्नान करने की भी मान्यता
पंचतीर्थी धाम में लगातार पांच रविवार सरोवर में स्नान करने की परंपरा भी बताई जाती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से चर्म रोगों से राहत और मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है। इसी विश्वास के साथ कई श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। हालांकि, ये धार्मिक मान्यताएं हैं।
मेले में भंडारे का भी होगा आयोजन
तीन दिवसीय मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। इसमें कढ़ी-चावल, पूरी-छोले, पूरी-जलेबी और दाल का प्रसाद बांटा जाएगा। श्रद्धालु पंचतीर्थी धाम के अलावा श्रीराम-कृष्ण मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी दर्शन कर सकेंगे।
29 नवंबर को मुख्य स्नान और दीपदान के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। इस दिन श्रद्धालु सरोवर में स्नान करेंगे और दीप जलाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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