पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कब और कैसे करें? जानिए सही नियम, विधि और लाभ
पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली और रक्षात्मक रूप है। यह पांच मुखों वाला रूप शत्रु नाश, भूत-प्रेत बाधा निवारण, ग्रह दोष शांति और सर्वसिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचमुखी हनुमान की पूजा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु, तांत्रिक बाधा, आर्थिक संकट और मानसिक भय से मुक्ति मिलती है। यह पूजा विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, अमावस्या और ग्रहण काल में की जाती है। आइए जानते हैं इस पूजा का सही समय, विधि, नियम और लाभ।
पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप और महत्व
पंचमुखी हनुमान जी के पांच मुख विभिन्न दिशाओं और शक्तियों के प्रतीक हैं:
- पूर्व मुख (वानर) - बल और विजय
- दक्षिण मुख (नरसिंह) - शत्रु और भय नाशक
- पश्चिम मुख (गरुड़) - विष, सर्प और रोग से रक्षा
- उत्तर मुख (वराह) - संपत्ति और परिवार की रक्षा
- ऊर्ध्व मुख (हयग्रीव) – ज्ञान और बुद्धि प्रदाता
स्कंद पुराण और नारद पुराण में वर्णन है कि यह रूप महाबली हनुमान का है, जो लंका दहन के समय पांच मुख धारण कर राम जी की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। इस रूप की पूजा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं।
पूजा का श्रेष्ठ समय
पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के लिए मुख्य समय इस प्रकार है:
- साप्ताहिक आधार: मंगलवार और शनिवार – मंगलवार से साहस और शत्रु विजय, शनिवार से शनि-राहु-केतु दोष निवारण।
- पंचांग आधारित तिथि: कृष्ण पक्ष चतुर्दशी (फुलेरा दूज के बाद भी), अमावस्या की रात और सूर्य/चंद्र ग्रहण काल – इन दिनों पूजा से विशेष फल मिलता है।
- व्यक्तिगत परिस्थिति: जब शत्रु बाधा, कोर्ट केस, नौकरी में रुकावट, मानसिक भय, बुरे सपने या आर्थिक संकट हो। इन स्थितियों में नियमित पूजा से जल्दी राहत मिलती है।
पूजा की विधि और नियम
पूजा की विधि इस प्रकार है:
- स्नान कर शुद्ध लाल या पीले वस्त्र धारण करें।
- दक्षिणमुखी होकर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें।
- घी का दीपक और धूप जलाएं। चंदन, रोली, सिंदूर, लाल फूल और गुड़-चना का भोग लगाएं।
- हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और विशेष रूप से पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें।
- पूजा के अंत में ‘ॐ पंचमुखाय हनुमते नमः’ या ‘ॐ हं हनुमते नमः’ मंत्र का जप करें।
- पूजा के बाद दान दें - गुड़, चना, लाल कपड़ा या धन किसी जरूरतमंद को।
- नियम: पूजा के दौरान मन में सच्ची श्रद्धा और शुद्धता रखें।
पंचमुखी हनुमान जी के पूजा से लाभ
- शत्रु नाश: न्यायालय, राजनीति, व्यापार में शत्रु बाधा दूर होती है।
- भूत-प्रेत बाधा मुक्ति: बुरे सपने, नजर दोष और तांत्रिक प्रभाव से छुटकारा मिलता है।
- आर्थिक संकट निवारण: कर्ज, धन हानि और आर्थिक तंगी दूर होती है।
- ग्रह दोष शांति: शनि, राहु, केतु और मंगल दोष कम होते हैं।
- संतान सुख और वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है।
- मानसिक शांति: भय, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है।
पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से जीवन के हर संकट का निवारण संभव है। श्रद्धा और नियमितता से पूजा करें। बाबा संकटमोचन हर भक्त की रक्षा करते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
