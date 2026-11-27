आज का पंचांग 27 नवंबर: सर्वार्थ सिद्धि, शुभ और शुक्ल योग में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी आज, देखें पूजा का शुभ मुहूर्त
Aaj ka panchang: आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत है। चतुर्थी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ शुक्ल और शुभ योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। आज भद्रा का साया भी रहेगा। जानें आज शुक्रवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
27 November 2026 panchang: आज 27 नवंबर 2026, शुक्रवार को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। इसे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष चतुर्थी तिथि 27 नवंबर को सुबह 09 बजकर 48 मिनट के बाद प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि के साथ चंद्रोदय आज प्राप्त होने के कारण गणाधिप संकष्टी व्रत 27 नवंबर को ही रखना उत्तम रहेगा। संकष्टी चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ शुभ और शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। शुभ योग शाम 07 बजकर 21 मिनट तक रहेगा, इसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 03 बजे के आसपास प्रारंभ होगा और अगले दिन सात बजे के करीब तक रहेगा। इस योग में भगवान गणेश और लक्ष्मी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि, शुभ और शुक्ल योग में किए गए शुभ कार्य का कई गुना उत्तम फल प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आज मां लक्ष्मी की कृपा पाने का भी शुभ संयोग बन रहा है। शुक्रवार का दिन हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है।
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पूजन मुहूर्त-
अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने वाले हैं, तो पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 06 बजकर 53 मिनट से सुबह 10 बजकर 50 मिनट तक रहेगा।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय:
• सूर्योदय: सुबह 6:52 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:23 बजे
• चंद्रोदय: रात 8:11 बजे
• चंद्रास्त: अगले दिन 28 नवंबर सुबह 9:46 बजे
आज का पंचांग:
राहुकाल : प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक।
शुभ समय : प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : दोपहर 01.30 मिनट से सायं 04.30 मिनट तक। व्रत-त्योहार : श्री गणेश चतुर्थी व्रत। सौभाग्य सुंदरी व्रत।
पंचांग : 27 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 06 मार्गशीर्ष (सौर) 1948, विक्रमी संवत् 2083: मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि पंजाब पंचांग: 12 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 16 जमादि उल्सानी, 1448।
तिथि : प्रातः 09.49 मिनट के बाद चतुर्थी, तदनंतर
सूर्योदय पूर्व 06.41 बजे के बाद पंचमी तिथि।
चंद्र राशि : मिथुन राशि में दिन-रात। सूर्य: दक्षिणायन।
आज के शुभ मुहूर्त:
आज के मुहूर्त और शुभ योग
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:05 बजे से सुबह 05:59 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:36 बजे तक।
सर्वार्थ सिद्धि योग: दोपहर 03:08 बजे से 28 नवंबर को सुबह 06:54 बजे तक।
निशिता मुहूर्त: रात 11:42 बजे से 29 नवंबर को सुबह 12:36 बजे तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
गुलिक काल- सुबह 08:12 बजे से सुबह 09:31 बजे तक।
यमगण्ड- दोपहर 02:46 बजे से शाम 04:05 बजे तक।
दुर्मुहूर्त- सुबह 08:59 बजे से सुबह 09:41 बजे तक। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 01:12 बजे तक।
राहुकाल- सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
भद्रा- सुबह 06:53 बजे से सुबह 09:48 बजे तक।
भद्रा का वास- स्वर्ग में। भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होने के कारण पृथ्वी लोक पर इसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दिशाशूल- पश्चिम
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान