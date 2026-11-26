आज का पंचांग (26 नवंबर 2026): साध्य योग का शुभ संयोग और भद्रा का साया भी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त
Panchang today in hindi: इस समय मार्गशीर्ष माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। मार्गशीर्ष माह को अगहन भी कहा जाता है। आज द्वितीया तिथि का मान्य रहेगा। जानें बुधवार 26 नवंबर के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि दोपहर 01 बजकर 16 मिनट तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी। चंद्रमा का संचार सुबह 07 बजकर 11 मिनट तक वृषभ राशि में रहेगा, इसके बाद मिथुन राशि में गोचर कर जाएगा। योग की बात करें तो सुबह 07 बजकर 50 मिनट तक सिद्ध योग रहेगा, इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में साध्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं।
आज 26 नवंबर 2026 को बुधवार है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करने और मोदक का भोग लगाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूजा के समय भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से जातक को सुख-समृद्धि मिलने के साथ ही संकटों से रक्षा होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संकटों को हरने वाला। जानें आज बुधवार को पूजन के शुभ-अशुभ मुहूर्त।
आज सूर्य और चंद्रमा का समय-
• सूर्योदय: सुबह 6:51 बजे
• सूर्यास्त: शाम 5:23 बजे
• चंद्रास्त: सुबह 8:44 बजे
• चंद्रोदय: शाम 7:00 बजे
आज का पंचांग:
राहुकाल : दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक।
शुभ समय : प्रातः 10 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक।
सावधानी बरतें : अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक।
व्रत-त्योहार : भद्रा रात्रि 11.33 मिनट से।
पंचांग : 26 नवंबर, गुरुवार, शक संवत्: 05 मार्गशीर्ष (सौर) 1948। विक्रमी संवत् 2083: मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया दोपहर 1.16 मिनट तक, पंजाब पंचांग: 11 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2083। इस्लाम: 15 जमादि उल्सानी 1448
तिथि : दोपहर 01.16 मिनट पश्चात तृतीया तिथि
चंद्र राशि : वृष राशि में प्रातः 07.11 मिनट तक।
सूर्य : दक्षिणायन। हेमंत ऋतु।
दिशाशूल- उत्तर
आज के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 5 मिनट से सुबह 5 बजकर 58 मिनट तक।
विजय मुहूर्त - दोपहर 1 बजकर 54 मिनट से दोपहर 2 बजकर 36 मिनट तक।
गोधूलि बेला- शाम में 5 बजकर 22 मिनट से शाम 5 बजकर 49 मिनट तक।
अमृत काल- सुबह में 6 बजकर 52 मिनट से सुबह 8 बजकर 11 मिनट तक।
आज के अशुभ मुहूर्त:
राहुकाल- दोपहर में 1 बजकर 30 मिनट से 3 बजे तक
गुलिक काल- सुबह में 9 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक
यमगंड- सुबह में 6 बजे से 7 बजकर 30 तक
दुर्मुहूर्त काल- सुबह 10 बजकर 23 मिनट से 11 बजकर 05 मिनट तक।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान