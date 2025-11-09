Panchang: 9 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
संक्षेप: Panchang 9 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 9 नवंबर 2025 का पंचांग: 09 नवंबर, रविवार, शक संवत्: 18 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 24 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 17 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण पञ्चमी तिथि 01:54 ए एम, 10 नवम्बर तक पश्चात षष्ठी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र सायं 08:04 बजे तक पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, सिद्ध योग दोपहर 03:02 बजे तक पश्चात साध्य योग, कौलव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शाम 04:09 से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय: 06:39 ए एम
सूर्यास्त: 05:30 पी एम
चन्द्रोदय: 09:07 पी एम
चन्द्रास्त: 10:53 ए एम
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:54 ए एम से 05:46 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:20 ए एम से 06:39 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:37 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:30 पी एम से 05:57 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:30 पी एम से 06:49 पी एम
अमृत काल 10:53 ए एम से 12:21 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 10
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 04:09 पी एम से 05:30 पी एम
यमगण्ड 12:05 पी एम से 01:26 पी एम
गुलिक काल 02:48 पी एम से 04:09 पी एम
विडाल योग 08:04 पी एम से 06:40 ए एम, नवम्बर 10
बाण रज - 02:45 पी एम तक
दुर्मुहूर्त 04:04 पी एम से 04:47 पी एम
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 06:39 ए एम से 07:17 ए एम
रोग पञ्चक - 07:17 ए एम से 09:35 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:35 ए एम से 11:39 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 11:39 ए एम से 01:21 पी एम
अग्नि पञ्चक - 01:21 पी एम से 02:49 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:49 पी एम से 04:14 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 04:14 पी एम से 05:49 पी एम
अग्नि पञ्चक - 05:49 पी एम से 07:45 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:45 पी एम से 08:04 पी एम
रज पञ्चक - 08:04 पी एम से 09:59 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:59 पी एम से 12:20 ए एम, नवम्बर 10