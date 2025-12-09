Panchang: 9 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 9 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 9 दिसंबर 2025 का पंचांग: 9 दिसंबर, मंगलवार, शक संवत 18, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 24, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 17, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण पञ्चमी 02:28 पी एम तक, पश्चात षष्ठी तिथि, अश्लेशा नक्षत्र 02:22 ए एम, दिसम्बर 10 तक, इन्द्र योग 02:33 पी एम तक। तैतिल करण 02:28 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 02:49 बजे से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय: 07:02 ए एम
सूर्यास्त: 05:25 पी एम
चन्द्रोदय: 10:10 पी एम
चन्द्रास्त: 11:05 ए एम
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:13 ए एम से 06:08 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:41 ए एम से 07:02 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:34 पी एम
विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:39 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:46 पी एम
अमृत काल 12:48 ए एम, दिसम्बर 10 से 02:22 ए एम, दिसम्बर 10
निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:41 ए एम, दिसम्बर 10
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:02 ए एम से 02:22 ए एम, दिसम्बर 10
रवि योग 02:22 ए एम, दिसम्बर 10 से 07:03 ए एम, दिसम्बर 10
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 02:49 पी एम से 04:07 पी एम
यमगण्ड 09:38 ए एम से 10:56 ए एम
आडल योग 02:22 ए एम, दिसम्बर 10 से 07:03 ए एम, दिसम्बर 10
विडाल योग 07:02 ए एम से 02:22 ए एम, दिसम्बर 10
गुलिक काल 12:14 पी एम से 01:31 पी एम
दुर्मुहूर्त 09:07 ए एम से 09:48 ए एम, 10:52 पी एम से 11:47 पी एम
वर्ज्य 03:24 पी एम से 04:58 पी एम
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण रज - 07:11 ए एम तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
रज पञ्चक - 07:02 ए एम से 07:37 ए एम
शुभ मुहूर्त - 07:37 ए एम से 09:41 ए एम
चोर पञ्चक - 09:41 ए एम से 11:23 ए एम
शुभ मुहूर्त - 11:23 ए एम से 12:51 पी एम
रोग पञ्चक - 12:51 पी एम से 02:16 पी एम
चोर पञ्चक - 02:16 पी एम से 02:28 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:28 पी एम से 03:51 पी एम
रोग पञ्चक - 03:51 पी एम से 05:47 पी एम
शुभ मुहूर्त - 05:47 पी एम से 08:01 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 08:01 पी एम से 10:22 पी एम
अग्नि पञ्चक - 10:22 पी एम से 12:39 ए एम, दिसम्बर 10