Panchang: 9 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 9 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 09, 2025 06:07 am IST

Panchang, 9 दिसंबर 2025 का पंचांग: 9 दिसंबर, मंगलवार, शक संवत 18, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 24, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 17, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण पञ्चमी 02:28 पी एम तक, पश्चात षष्ठी तिथि, अश्लेशा नक्षत्र 02:22 ए एम, दिसम्बर 10 तक, इन्द्र योग 02:33 पी एम तक। तैतिल करण 02:28 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। दोपहर 02:49 बजे से राहुकालम् शुरू।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्योदय: 07:02 ए एम

सूर्यास्त: 05:25 पी एम

चन्द्रोदय: 10:10 पी एम

चन्द्रास्त: 11:05 ए एम

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:13 ए एम से 06:08 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:41 ए एम से 07:02 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:34 पी एम

विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:39 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 12:48 ए एम, दिसम्बर 10 से 02:22 ए एम, दिसम्बर 10

निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:41 ए एम, दिसम्बर 10

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:02 ए एम से 02:22 ए एम, दिसम्बर 10

रवि योग 02:22 ए एम, दिसम्बर 10 से 07:03 ए एम, दिसम्बर 10

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 02:49 पी एम से 04:07 पी एम

यमगण्ड 09:38 ए एम से 10:56 ए एम

आडल योग 02:22 ए एम, दिसम्बर 10 से 07:03 ए एम, दिसम्बर 10

विडाल योग 07:02 ए एम से 02:22 ए एम, दिसम्बर 10

गुलिक काल 12:14 पी एम से 01:31 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:07 ए एम से 09:48 ए एम, 10:52 पी एम से 11:47 पी एम

वर्ज्य 03:24 पी एम से 04:58 पी एम

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण रज - 07:11 ए एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रज पञ्चक - 07:02 ए एम से 07:37 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:37 ए एम से 09:41 ए एम

चोर पञ्चक - 09:41 ए एम से 11:23 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:23 ए एम से 12:51 पी एम

रोग पञ्चक - 12:51 पी एम से 02:16 पी एम

चोर पञ्चक - 02:16 पी एम से 02:28 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:28 पी एम से 03:51 पी एम

रोग पञ्चक - 03:51 पी एम से 05:47 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:47 पी एम से 08:01 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 08:01 पी एम से 10:22 पी एम