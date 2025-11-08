Panchang: 8 नवंबर 2025 का पंचांग, आज सुबह से ही राहुकाल व भद्रा शुरू

संक्षेप: Panchang 8 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 8 Nov 2025 06:23 AM

Panchang, 8 नवंबर 2025 का पंचांग: 08 नवंबर, शनिवार, शक संवत्: 17 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 23 कार्तिक मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 16 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि प्रातः 07:32 बजे तक पश्चात चतुर्थी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र रात्रि 10:02 बजे तक पश्चात आर्द्रा नक्षत्र, शिव योग शाम 06:32 बजे तक पश्चात सिद्ध योग, विष्टि करण। चंद्रमा वृष राशि में 11:14 ए एम तक फिर मिथुन राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 09:21 ए एम से राहुकालम् और भद्रा 06:38 ए एम से शुरू।

सूर्योदय 06:38 ए एम

सूर्यास्त 05:31 पी एम

चन्द्रोदय 07:59 पी एम

चन्द्रास्त 09:49 ए एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:53 ए एम से 05:46 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:20 ए एम से 06:38 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:37 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:31 पी एम से 05:57 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:31 पी एम से 06:50 पी एम

अमृत काल 02:09 पी एम से 03:35 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 09

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:21 ए एम से 10:43 ए एम

यमगण्ड 01:26 पी एम से 02:48 पी एम

गुलिक काल 06:38 ए एम से 08:00 ए एम

दुर्मुहूर्त 06:38 ए एम से 07:22 ए एम, 07:22 ए एम से 08:05 ए एम

वर्ज्य 05:45 ए एम, नवम्बर 09 से 07:13 ए एम, नवम्बर 09

बाण रज - 02:51 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 06:38 ए एम से 07:32 ए एम

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त मृत्यु पञ्चक - 06:38 ए एम से 07:21 ए एम

अग्नि पञ्चक - 07:21 ए एम से 07:32 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:32 ए एम से 09:39 ए एम

रज पञ्चक - 09:39 ए एम से 11:43 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:43 ए एम से 01:25 पी एम

चोर पञ्चक - 01:25 पी एम से 02:53 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:53 पी एम से 04:18 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:18 पी एम से 05:53 पी एम

चोर पञ्चक - 05:53 पी एम से 07:49 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:49 पी एम से 10:02 पी एम

रोग पञ्चक - 10:02 पी एम से 10:03 पी एम