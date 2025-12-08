Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Panchang 8 December 2025 time shubh ashubh muhurat today
Panchang: 8 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 8 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 08, 2025 06:13 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Panchang, 8 दिसंबर 2025 का पंचांग: 8 दिसंबर, सोमवार, शक संवत 17, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 23, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 16, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण चतुर्थी 04:03 पी एम तक, पश्चात पञ्चमी तिथि, पुष्य नक्षत्र 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 तक, ब्रह्म योग 05:01 पी एम तक। बालव करण 04:03 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। सुबह 08:20 बजे से राहुकालम् शुरू।

सूर्योदय: 07:02 ए एम

सूर्यास्त: 05:24 पी एम

चन्द्रोदय: 09:05 पी एम

चन्द्रास्त: 10:23 ए एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:13 ए एम से 06:07 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:40 ए एम से 07:02 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:34 पी एम

विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 08:49 पी एम से 10:20 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:46 पी एम से 12:41 ए एम, दिसम्बर 09

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:02 ए एम से 02:52 ए एम, दिसम्बर 09

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 08:20 ए एम से 09:37 ए एम

यमगण्ड 10:55 ए एम से 12:13 पी एम

गुलिक काल 01:31 पी एम से 02:49 पी एम

विडाल योग 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 09

वर्ज्य 11:45 ए एम से 01:16 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:34 पी एम से 01:15 पी एम, 02:38 पी एम से 03:20 पी एम

गण्ड मूल 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 09

बाण रज - 07:33 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

मृत्यु पञ्चक - 07:02 ए एम से 07:41 ए एम

अग्नि पञ्चक - 07:41 ए एम से 09:45 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:45 ए एम से 11:27 ए एम

रज पञ्चक - 11:27 ए एम से 12:55 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:55 पी एम से 02:20 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:20 पी एम से 03:55 पी एम

रज पञ्चक - 03:55 पी एम से 04:03 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:03 पी एम से 05:51 पी एम

चोर पञ्चक - 05:51 पी एम से 08:05 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:05 पी एम से 10:26 पी एम

रोग पञ्चक - 10:26 पी एम से 12:43 ए एम, दिसम्बर 09

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
