Panchang: 8 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 8 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 08, 2025 06:13 am IST

Panchang, 8 दिसंबर 2025 का पंचांग: 8 दिसंबर, सोमवार, शक संवत 17, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 23, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 16, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण चतुर्थी 04:03 पी एम तक, पश्चात पञ्चमी तिथि, पुष्य नक्षत्र 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 तक, ब्रह्म योग 05:01 पी एम तक। बालव करण 04:03 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। सुबह 08:20 बजे से राहुकालम् शुरू।

सूर्योदय: 07:02 ए एम

सूर्यास्त: 05:24 पी एम

चन्द्रोदय: 09:05 पी एम

चन्द्रास्त: 10:23 ए एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:13 ए एम से 06:07 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:40 ए एम से 07:02 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:34 पी एम

विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 08:49 पी एम से 10:20 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:46 पी एम से 12:41 ए एम, दिसम्बर 09

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:02 ए एम से 02:52 ए एम, दिसम्बर 09

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 08:20 ए एम से 09:37 ए एम

यमगण्ड 10:55 ए एम से 12:13 पी एम

गुलिक काल 01:31 पी एम से 02:49 पी एम

विडाल योग 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 09

वर्ज्य 11:45 ए एम से 01:16 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:34 पी एम से 01:15 पी एम, 02:38 पी एम से 03:20 पी एम

गण्ड मूल 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 09

बाण रज - 07:33 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त मृत्यु पञ्चक - 07:02 ए एम से 07:41 ए एम

अग्नि पञ्चक - 07:41 ए एम से 09:45 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:45 ए एम से 11:27 ए एम

रज पञ्चक - 11:27 ए एम से 12:55 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:55 पी एम से 02:20 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:20 पी एम से 03:55 पी एम

रज पञ्चक - 03:55 पी एम से 04:03 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:03 पी एम से 05:51 पी एम

चोर पञ्चक - 05:51 पी एम से 08:05 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:05 पी एम से 10:26 पी एम