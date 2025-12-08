Panchang: 8 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 8 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 8 दिसंबर 2025 का पंचांग: 8 दिसंबर, सोमवार, शक संवत 17, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 23, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 16, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण चतुर्थी 04:03 पी एम तक, पश्चात पञ्चमी तिथि, पुष्य नक्षत्र 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 तक, ब्रह्म योग 05:01 पी एम तक। बालव करण 04:03 पी एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। सुबह 08:20 बजे से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय: 07:02 ए एम
सूर्यास्त: 05:24 पी एम
चन्द्रोदय: 09:05 पी एम
चन्द्रास्त: 10:23 ए एम
जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:13 ए एम से 06:07 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:40 ए एम से 07:02 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:34 पी एम
विजय मुहूर्त 01:57 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम
अमृत काल 08:49 पी एम से 10:20 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:46 पी एम से 12:41 ए एम, दिसम्बर 09
सर्वार्थ सिद्धि योग 07:02 ए एम से 02:52 ए एम, दिसम्बर 09
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 08:20 ए एम से 09:37 ए एम
यमगण्ड 10:55 ए एम से 12:13 पी एम
गुलिक काल 01:31 पी एम से 02:49 पी एम
विडाल योग 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 09
वर्ज्य 11:45 ए एम से 01:16 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:34 पी एम से 01:15 पी एम, 02:38 पी एम से 03:20 पी एम
गण्ड मूल 02:52 ए एम, दिसम्बर 09 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 09
बाण रज - 07:33 ए एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
मृत्यु पञ्चक - 07:02 ए एम से 07:41 ए एम
अग्नि पञ्चक - 07:41 ए एम से 09:45 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:45 ए एम से 11:27 ए एम
रज पञ्चक - 11:27 ए एम से 12:55 पी एम
शुभ मुहूर्त - 12:55 पी एम से 02:20 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:20 पी एम से 03:55 पी एम
रज पञ्चक - 03:55 पी एम से 04:03 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:03 पी एम से 05:51 पी एम
चोर पञ्चक - 05:51 पी एम से 08:05 पी एम
शुभ मुहूर्त - 08:05 पी एम से 10:26 पी एम
रोग पञ्चक - 10:26 पी एम से 12:43 ए एम, दिसम्बर 09