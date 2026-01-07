Panchang: 7 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 7 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 07, 2026 06:11 am IST

Panchang, 7 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 07 जनवरी, बुधवार शक संवत्: 17 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 24 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण पञ्चमी तिथि 06:33 ए एम, जनवरी 08 तक, मघा नक्षत्र 11:56 ए एम तक, आयुष्मान् योग 06:34 पी एम तक। चंद्रमा सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। 12:27 पी एम से राहुकालम् शुरू।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:40 पी एम

चन्द्रोदय 09:55 पी एम

चन्द्रास्त 10:09 ए एम

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:12 पी एम से 02:53 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:37 पी एम से 06:04 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:40 पी एम से 07:01 पी एम

अमृत काल 09:34 ए एम से 11:09 ए एम, 05:53 ए एम, जनवरी 08 से 07:31 ए एम, जनवरी 08

निशिता मुहूर्त 12:00 ए एम, जनवरी 08 से 12:55 ए एम, जनवरी 08

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 12:27 पी एम से 01:46 पी एम

यमगण्ड 08:33 ए एम से 09:51 ए एम

गुलिक काल 11:09 ए एम से 12:27 पी एम

विडाल योग 11:56 ए एम से 07:15 ए एम, जनवरी 08

वर्ज्य 08:05 पी एम से 09:43 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:07 पी एम से 12:48 पी एम

गण्ड मूल 07:15 ए एम से 11:56 ए एम

बाण रज - 06:20 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 07:15 ए एम से 07:47 ए एम

रोग पञ्चक - 07:47 ए एम से 09:29 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:29 ए एम से 10:57 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 10:57 ए एम से 11:56 ए एम

अग्नि पञ्चक - 11:56 ए एम से 12:22 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:22 पी एम से 01:57 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 01:57 पी एम से 03:53 पी एम

अग्नि पञ्चक - 03:53 पी एम से 06:07 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:07 पी एम से 08:28 पी एम

रज पञ्चक - 08:28 पी एम से 10:45 पी एम