Panchang: 7 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 7 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 7 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 07 जनवरी, बुधवार शक संवत्: 17 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 24 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण पञ्चमी तिथि 06:33 ए एम, जनवरी 08 तक, मघा नक्षत्र 11:56 ए एम तक, आयुष्मान् योग 06:34 पी एम तक। चंद्रमा सिंह राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। 12:27 पी एम से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय 07:15 ए एम
सूर्यास्त 05:40 पी एम
चन्द्रोदय 09:55 पी एम
चन्द्रास्त 10:09 ए एम
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:21 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:15 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:12 पी एम से 02:53 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:37 पी एम से 06:04 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:40 पी एम से 07:01 पी एम
अमृत काल 09:34 ए एम से 11:09 ए एम, 05:53 ए एम, जनवरी 08 से 07:31 ए एम, जनवरी 08
निशिता मुहूर्त 12:00 ए एम, जनवरी 08 से 12:55 ए एम, जनवरी 08
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:27 पी एम से 01:46 पी एम
यमगण्ड 08:33 ए एम से 09:51 ए एम
गुलिक काल 11:09 ए एम से 12:27 पी एम
विडाल योग 11:56 ए एम से 07:15 ए एम, जनवरी 08
वर्ज्य 08:05 पी एम से 09:43 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:07 पी एम से 12:48 पी एम
गण्ड मूल 07:15 ए एम से 11:56 ए एम
बाण रज - 06:20 पी एम तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 07:15 ए एम से 07:47 ए एम
रोग पञ्चक - 07:47 ए एम से 09:29 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:29 ए एम से 10:57 ए एम
मृत्यु पञ्चक - 10:57 ए एम से 11:56 ए एम
अग्नि पञ्चक - 11:56 ए एम से 12:22 पी एम
शुभ मुहूर्त - 12:22 पी एम से 01:57 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 01:57 पी एम से 03:53 पी एम
अग्नि पञ्चक - 03:53 पी एम से 06:07 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:07 पी एम से 08:28 पी एम
रज पञ्चक - 08:28 पी एम से 10:45 पी एम
शुभ मुहूर्त - 10:45 पी एम से 01:01 ए एम, जनवरी 08