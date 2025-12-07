Panchang: 7 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 7 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 07, 2025 06:18 am IST

Panchang, 7 दिसंबर 2025 का पंचांग: 07 दिसंबर, रविवार, शक संवत 16, मार्गशीर्ष, (सौर)1947, पंजाब पंचांग: 22, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 15, जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण तृतीया 06:24 पी एम तक, पश्चात चतुर्थी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र 04:11 ए एम, दिसम्बर 08 तक, शुक्ल योग 08:07 पी एम तक। वणिज करण 07:50 ए एम तक। सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। शाम 04:06 बजे से राहुकालम् और भद्रा प्रातः 07:50 ए एम से शुरू। अखुरथ संकष्टी। रवि पुष्य योग। सर्वार्थ सिद्धि योग।

सूर्योदय 07:01 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 07:55 पी एम

चन्द्रास्त 09:33 ए एम

जानें अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:12 ए एम से 06:06 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:39 ए एम से 07:01 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:33 पी एम

विजय मुहूर्त 01:56 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 01:59 ए एम, दिसम्बर 08 से 03:27 ए एम, दिसम्बर 08

निशिता मुहूर्त 11:46 पी एम से 12:40 ए एम, दिसम्बर 08

रवि पुष्य योग 04:11 ए एम, दिसम्बर 08 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 08

सर्वार्थ सिद्धि योग 04:11 ए एम, दिसम्बर 08 से 07:02 ए एम, दिसम्बर 08

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 04:06 पी एम से 05:24 पी एम

यमगण्ड 12:13 पी एम से 01:31 पी एम

गुलिक काल 02:48 पी एम से 04:06 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:01 पी एम से 04:43 पी एम

वर्ज्य 05:12 पी एम से 06:40 पी एम

भद्रा 07:50 ए एम से 06:24 पी एम

बाण अग्नि - 07:54 ए एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 07:01 ए एम से 07:45 ए एम

रोग पञ्चक - 07:45 ए एम से 09:49 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:49 ए एम से 11:31 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 11:31 ए एम से 12:59 पी एम

अग्नि पञ्चक - 12:59 पी एम से 02:24 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:24 पी एम से 03:59 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 03:59 पी एम से 05:55 पी एम

अग्नि पञ्चक - 05:55 पी एम से 06:24 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:24 पी एम से 08:09 पी एम

रज पञ्चक - 08:09 पी एम से 10:30 पी एम