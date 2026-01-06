Panchang 6 January 2026: आज है सकट चौथ व्रत, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 6 January 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से हर दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज 2026 का छठा दिन और आज सकत चौथ व्रत है। जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

Jan 06, 2026 05:28 am IST

Panchang, 6 जनवरी 2026 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 17, शक संवत् 1947, माघ कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082। सौर पंचांग के अनुसार पौष मास प्रविष्टे 23 है। मुस्लिम पंचांग में रज्जब 16 तथा हिजरी सन 1447 है। तदनुसार अंग्रेजी तिथि 06 जनवरी 2026 ई. है। सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल में स्थित है तथा शिशिर ऋतु का काल है। राहुकाल दोपहर 03 बजे से सायं 06 बजे तक रहेगा। नीचे जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:39 पी एम

चन्द्रोदय 08:54 पी एम

चन्द्रास्त 09:35 ए एम

आज है सकट चौथ व्रत सनातन धर्म में सकत चौथ व्रत का काफी महत्व है। बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के साथ-साथ परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इसे मनाया जाता है। इसे अलग-अलग जगहों पर कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत पर विशेष रुप से सकट माता, चंद्र देव और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। मान्यता के पूरे विधि विधान से इस व्रत को करने पर बच्चों की जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं खत्म होने लगती हैं।

पंचांग तिथि तृतीया - 08:01 ए एम तक

नक्षत्र अश्लेशा - 12:17 पी एम तक

चतुर्थी - 06:52 ए एम, जनवरी 07 तक पञ्चमी

करण विष्टि - 08:01 ए एम तक

योग प्रीति - 08:21 पी एम तक

वार मंगलवार

पक्ष कृष्ण पक्ष

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:21 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:48 पी एम

विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:53 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:04 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:39 पी एम से 07:01 पी एम

अमृत काल 10:46 ए एम से 12:17 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 ए एम, जनवरी 07

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 12:17 पी एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 03:03 पी एम से 04:21 पी एम

यमगण्ड 09:51 ए एम से 11:09 ए एम

गुलिक काल 12:27 पी एम से 01:45 पी एम

दुर्मुहूर्त 09:20 ए एम से 10:01 ए एम, 11:05 पी एम से 12:00 पी एम

वर्ज्य 12:07 ए एम, जनवरी 07 से 01:41 ए एम, जनवरी 07

गण्ड मूल पूरे दिन भद्रा 07:15 ए एम से 08:01 ए एम