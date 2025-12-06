Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़panchang 6 december 2025 saturday shubh ashubh muhurat today
Panchang 6 December 2025: 6 दिसंबर का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 6 December 2025: हिन्दू पंचांग कई विशेष चीजों में काम आता है। पूजा-पाठ से जुड़ी चीजों के लिए इसके आधार पर ही शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। पंचांग का मतलब है पांच अंगो वाला। इसमें समय की गणना 5 चीजों के आधार पर होती है। ये पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। 

Dec 06, 2025 05:27 am IST
Panchang, 6 दिसंबर 2025 का पंचांग: 06 दिसंबर, शनिवार, राष्ट्रीय मिति मार्गशीर्ष 15, शक संवत 1947, पौष, कृष्ण द्वितीया, शनिवार, विक्रम संवत 2082। सौर मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 21, जमद उल आखिर 14, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 06 दिसम्बर 2025 ई.। सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतुः। राहुकाल प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।

सूर्योदय 07:00 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 06:44 पी एम

चन्द्रास्त 08:32 ए एम

जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:11 ए एम से 06:06 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:39 ए एम से 07:00 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:33 पी एम

विजय मुहूर्त 01:56 पी एम से 02:38 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 09:18 पी एम से 10:43 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:45 पी एम से 12:40 ए एम, दिसम्बर 07

द्विपुष्कर योग 07:00 ए एम से 08:48 ए एम

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 09:36 ए एम से 10:54 ए एम

यमगण्ड 01:30 पी एम से 02:48 पी एम

आडल योग 07:00 ए एम से 08:48 ए एम

विडाल योग 08:48 ए एम से 06:13 ए एम, दिसम्बर 07

गुलिक काल 07:00 ए एम से 08:18 ए एम

दुर्मुहूर्त 07:00 ए एम से 07:42 ए एम, 07:42 ए एम से 08:23 ए एम

वर्ज्य 04:18 पी एम से 05:44 पी एम

बाण मृत्यु - 08:15 ए एम तकBaana

अग्नि - 08:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तकBaana

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
