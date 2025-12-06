Panchang 6 December 2025: 6 दिसंबर का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Panchang 6 December 2025: हिन्दू पंचांग कई विशेष चीजों में काम आता है। पूजा-पाठ से जुड़ी चीजों के लिए इसके आधार पर ही शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। पंचांग का मतलब है पांच अंगो वाला। इसमें समय की गणना 5 चीजों के आधार पर होती है। ये पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण।
Panchang, 6 दिसंबर 2025 का पंचांग: 06 दिसंबर, शनिवार, राष्ट्रीय मिति मार्गशीर्ष 15, शक संवत 1947, पौष, कृष्ण द्वितीया, शनिवार, विक्रम संवत 2082। सौर मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 21, जमद उल आखिर 14, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 06 दिसम्बर 2025 ई.। सूर्य दक्षिणायन, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतुः। राहुकाल प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।
सूर्योदय 07:00 ए एम
सूर्यास्त 05:24 पी एम
चन्द्रोदय 06:44 पी एम
चन्द्रास्त 08:32 ए एम
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:11 ए एम से 06:06 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:39 ए एम से 07:00 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:33 पी एम
विजय मुहूर्त 01:56 पी एम से 02:38 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम
अमृत काल 09:18 पी एम से 10:43 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:45 पी एम से 12:40 ए एम, दिसम्बर 07
द्विपुष्कर योग 07:00 ए एम से 08:48 ए एम
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:36 ए एम से 10:54 ए एम
यमगण्ड 01:30 पी एम से 02:48 पी एम
आडल योग 07:00 ए एम से 08:48 ए एम
विडाल योग 08:48 ए एम से 06:13 ए एम, दिसम्बर 07
गुलिक काल 07:00 ए एम से 08:18 ए एम
दुर्मुहूर्त 07:00 ए एम से 07:42 ए एम, 07:42 ए एम से 08:23 ए एम
वर्ज्य 04:18 पी एम से 05:44 पी एम
बाण मृत्यु - 08:15 ए एम तकBaana
अग्नि - 08:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तकBaana