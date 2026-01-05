Panchang: 5 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 5 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 05, 2026 06:10 am IST

Panchang, 5 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 05 जनवरी, सोमवार शक संवत्: 15 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 22 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण द्वितीया तिथि 09:56 ए एम तक पश्चात तृतीया तिथि, पुष्य नक्षत्र दोपहर 01:25 पी एम तक, विष्कम्भ योग 10:47 पी एम तक। चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। 08:33 ए एम से राहुकालम् और 08:53 पी एम से भद्रा शुरू।

सूर्योदय 07:15 ए एम

सूर्यास्त 05:38 पी एम

चन्द्रोदय 07:49 पी एम

चन्द्रास्त 08:56 ए एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:06 पी एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त 02:10 पी एम से 02:52 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:36 पी एम से 06:03 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:38 पी एम से 07:00 पी एम

अमृत काल 07:29 ए एम से 08:58 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:54 ए एम, जनवरी 06

सर्वार्थ सिद्धि योग 07:15 ए एम से 01:25 पी एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 08:33 ए एम से 09:51 ए एम

यमगण्ड 11:09 ए एम से 12:27 पी एम

गुलिक काल 01:45 पी एम से 03:02 पी एम

विडाल योग 07:15 ए एम से 01:25 पी एम

वर्ज्य 01:37 ए एम, जनवरी 06 से 03:08 ए एम, जनवरी 06

दुर्मुहूर्त 12:47 पी एम से 01:29 पी एम, 02:52 पी एम से 03:34 पी एम

गण्ड मूल 01:25 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 06

बाण अग्नि - 07:13 पी एम तक

भद्रा 08:53 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 06

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 07:15 ए एम से 07:55 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 07:55 ए एम से 09:37 ए एम

अग्नि पञ्चक - 09:37 ए एम से 09:56 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:56 ए एम से 11:05 ए एम

रज पञ्चक - 11:05 ए एम से 12:30 पी एम

अग्नि पञ्चक - 12:30 पी एम से 01:25 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:25 पी एम से 02:05 पी एम

रज पञ्चक - 02:05 पी एम से 04:01 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:01 पी एम से 06:15 पी एम

चोर पञ्चक - 06:15 पी एम से 08:35 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:35 पी एम से 10:53 पी एम