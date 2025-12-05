Hindustan Hindi News
Panchang 5 December 2025: 5 दिसंबर का पंचांग, पौष महीने की शुरुआत, शुक्रवार उपाय के साथ जानें शुभ योग

संक्षेप:

Panchang 5 December 2025: आज 5 दिसंबर है और इसी के साथ हिंदी के पौष महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने कई विशेष ऐसे योग बन रहे हैं, जिसमें पूजा-अर्चना जरूरी है। तो नीचे विस्तार से आज के शुभ योग और बाकी चीजों के बारे में जानें…

Dec 05, 2025 05:50 am IST
Today Hindi Panchang, 5 दिसंबर 2025 का पंचांग: हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग में आज से 10वें महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने को पौष कहा जाता है। इस महीने में कई शुभ योग बनते हैं। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस महीने में सूर्य भगवान की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। साथ ही आज के लिए कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें से सिद्ध और साध्य योग सबसे ऊपर हैं। आज 5 दिसंबर है और दिन शुक्रवार। ऐसे में पौष महीने की पहली शुक्रवार को लक्ष्मी मां की पूजा करना लाभदायक होगा। इसी के साथ शुक्रवार को दान करके मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। नीचे विस्तार से समझते हैं कि आज के दिन के शुभ योग और मुहूर्त इत्यादि के बारे में…

05 दिसंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 14,मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 20,मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम:13,जमादि-उल्सानी, 1447,विक्रमी संवत्: पौष कृष्ण प्रतिपदा रात्रि 12.56 मिनट तक, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 11.46 मिनट तक पश्चात मृगशिरा नक्षत्र, सिद्ध योग प्रातः 08.08 मिनट तक पश्चात साध्य रात्रि 03.49 मिनट तक। चंद्रमा वृष राशि में रात्रि 10.16 मिनट तक।

सूर्य दक्षिणायन। हेमंत ऋतु। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। पौष कृष्ण पक्ष प्रारंभ।

सूर्योदय 06:59 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 05:36 पी एम

चन्द्रास्त 07:22 ए एम

जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:11 ए एम से 06:05 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:38 ए एम से 06:59 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:33 पी एम

विजय मुहूर्त 01:56 पी एम से 02:37 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 08:59 ए एम से 10:22 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:45 पी एम से 12:39 ए एम, दिसम्बर 06, 01:06 ए एम, दिसम्बर 06 से 02:30 ए एम, दिसम्बर 06

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 10:54 ए एम से 12:12 पी एम

यमगण्ड 02:48 पी एम से 04:06 पी एम

आडल योग 11:46 ए एम से 07:00 ए एम, दिसम्बर 06

दुर्मुहूर्त 09:04 ए एम से 09:46 ए एम, 12:33 पी एम से 01:14 पी एम

गुलिक काल 08:18 ए एम से 09:36 ए एम

वर्ज्य 04:41 पी एम से 06:05 पी एम

बाण मृत्यु - 08:35 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

