Panchang: 4 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण।

Jan 04, 2026 06:16 am IST

Panchang, 4 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 04 जनवरी, रविवार शक संवत्: 14 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 21 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: रज्जब, 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण प्रतिपदा तिथि 12:29 पी एम बजे तक पश्चात द्वितीया तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 03:11 पी एम तक, वैधृति योग 01:47 ए एम, जनवरी 05 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रातः 09:43 बजे तक उपरांत कर्क राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। शाम 04:20 पी एम से राहुकालम् शुरू। माघ माह प्रारम्भ, रवि पुष्य योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग।

सूर्योदय- 07:15 ए एम

सूर्यास्त- 05:38 पी एम

चन्द्रोदय- 06:40 पी एम

चन्द्रास्त- 08:09 ए एम

जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:26 ए एम से 06:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:15 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:05 पी एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त 02:10 पी एम से 02:51 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:35 पी एम से 06:02 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:38 पी एम से 06:59 पी एम

अमृत काल 01:01 पी एम से 02:27 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:53 ए एम, जनवरी 05

रवि पुष्य योग 03:11 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 05

त्रिपुष्कर योग 12:29 पी एम से 03:11 पी एम

सर्वार्थ सिद्धि योग 03:11 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 05

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 04:20 पी एम से 05:38 पी एम

यमगण्ड 12:26 पी एम से 01:44 पी एम

आडल योग 07:15 ए एम से 03:11 पी एम

विडाल योग 03:11 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 05

गुलिक काल 03:02 पी एम से 04:20 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:15 पी एम से 04:56 पी एम

वर्ज्य 10:35 पी एम से 12:04 ए एम, जनवरी 05

बाण मृत्यु - 07:39 पी एम तक

अग्नि - 07:39 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त चोर पञ्चक - 07:15 ए एम से 07:59 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:59 ए एम से 09:41 ए एम

रोग पञ्चक - 09:41 ए एम से 11:09 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:09 ए एम से 12:29 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 12:29 पी एम से 12:34 पी एम

रोग पञ्चक - 12:34 पी एम से 02:09 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:09 पी एम से 03:11 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 03:11 पी एम से 04:04 पी एम

अग्नि पञ्चक - 04:04 पी एम से 06:19 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:19 पी एम से 08:39 पी एम

रज पञ्चक - 08:39 पी एम से 10:57 पी एम