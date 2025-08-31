Panchang 31 August 2025 time shubh ashubh muhurat today Panchang: 31 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें रविवार को राधा अष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Panchang: 31 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें रविवार को राधा अष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 31 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 06:06 AM
Panchang, 31 अगस्त 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 31 अगस्त, रविवार, शक संवत्: 09 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 16, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 07 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल अष्टमी रात्रि 12:57 ए एम, सितम्बर 01 तक पश्चात नवमी तिथि। अनुराधा नक्षत्र 05:27 पी एम तक उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र, वैधृति योग दोपहर 03:59 बजे तक पश्चात विष्कम्भ योग, विष्टि करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। शाम 05:08 पी एम से राहुकालम् शुरू। राधा अष्टमी। महालक्ष्मी व्रत आरम्भ। दूर्वा अष्टमी। ज्येष्ठ गौरी आवाहन। मासिक दुर्गाष्टमी।

सूर्योदय- 05:59 ए एम

सूर्यास्त- 06:44 पी एम

चन्द्रोदय- 01:11 पी एम

चन्द्रास्त- 11:21 पी एम

जानें रविवार को राधा अष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:51 ए एम से 05:59 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:20 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:06 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:44 पी एम से 07:51 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 01

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 05:08 पी एम से 06:44 पी एम

यमगण्ड 12:21 पी एम से 01:57 पी एम

आडल योग 05:59 ए एम से 05:27 पी एम

दुर्मुहूर्त 05:02 पी एम से 05:53 पी एम

गुलिक काल 03:32 पी एम से 05:08 पी एम

भद्रा 05:59 ए एम से 11:54 ए एम

वर्ज्य 11:37 पी एम से 01:23 ए एम, सितम्बर 01

विंछुड़ो पूरे दिन

गण्ड मूल 05:27 पी एम से 05:59 ए एम, सितम्बर 01

बाण रज - 02:24 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

रज पञ्चक - 05:59 ए एम से 07:16 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:16 ए एम से 09:32 ए एम

चोर पञ्चक - 09:32 ए एम से 11:52 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:52 ए एम से 02:10 पी एम

रोग पञ्चक - 02:10 पी एम से 04:14 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:14 पी एम से 05:27 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 05:27 पी एम से 05:57 पी एम

अग्नि पञ्चक - 05:57 पी एम से 07:24 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:24 पी एम से 08:49 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 08:49 पी एम से 10:24 पी एम

अग्नि पञ्चक - 10:24 पी एम से 12:20 ए एम, सितम्बर 01

