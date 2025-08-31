Panchang: 31 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें रविवार को राधा अष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 31 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 31 अगस्त 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 31 अगस्त, रविवार, शक संवत्: 09 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 16, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 07 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल अष्टमी रात्रि 12:57 ए एम, सितम्बर 01 तक पश्चात नवमी तिथि। अनुराधा नक्षत्र 05:27 पी एम तक उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र, वैधृति योग दोपहर 03:59 बजे तक पश्चात विष्कम्भ योग, विष्टि करण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। शाम 05:08 पी एम से राहुकालम् शुरू। राधा अष्टमी। महालक्ष्मी व्रत आरम्भ। दूर्वा अष्टमी। ज्येष्ठ गौरी आवाहन। मासिक दुर्गाष्टमी।
सूर्योदय- 05:59 ए एम
सूर्यास्त- 06:44 पी एम
चन्द्रोदय- 01:11 पी एम
चन्द्रास्त- 11:21 पी एम
जानें रविवार को राधा अष्टमी के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम
प्रातः सन्ध्या 04:51 ए एम से 05:59 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम
विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:20 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:06 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:44 पी एम से 07:51 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 01
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 05:08 पी एम से 06:44 पी एम
यमगण्ड 12:21 पी एम से 01:57 पी एम
आडल योग 05:59 ए एम से 05:27 पी एम
दुर्मुहूर्त 05:02 पी एम से 05:53 पी एम
गुलिक काल 03:32 पी एम से 05:08 पी एम
भद्रा 05:59 ए एम से 11:54 ए एम
वर्ज्य 11:37 पी एम से 01:23 ए एम, सितम्बर 01
विंछुड़ो पूरे दिन
गण्ड मूल 05:27 पी एम से 05:59 ए एम, सितम्बर 01
बाण रज - 02:24 पी एम तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
रज पञ्चक - 05:59 ए एम से 07:16 ए एम
शुभ मुहूर्त - 07:16 ए एम से 09:32 ए एम
चोर पञ्चक - 09:32 ए एम से 11:52 ए एम
शुभ मुहूर्त - 11:52 ए एम से 02:10 पी एम
रोग पञ्चक - 02:10 पी एम से 04:14 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:14 पी एम से 05:27 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 05:27 पी एम से 05:57 पी एम
अग्नि पञ्चक - 05:57 पी एम से 07:24 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:24 पी एम से 08:49 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 08:49 पी एम से 10:24 पी एम
अग्नि पञ्चक - 10:24 पी एम से 12:20 ए एम, सितम्बर 01