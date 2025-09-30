Panchang 30 September 2025 time shubh ashubh muhurat today

Panchang: 30 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 30 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…