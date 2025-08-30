Panchang: 30 अगस्त 2025 का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 30 August 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 30 Aug 2025 05:44 AM

Panchang, 30 अगस्त 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 30 अगस्त, शनिवार, शक संवत्: 08 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 15, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 06 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल सप्तमी रात्रि 10:46 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि। विशाखा नक्षत्र 02:37 पी एम तक उपरांत अनुराधा नक्षत्र, ऐन्द्र योग दोपहर 03:10 बजे तक पश्चात वैधृति योग, गर करण। चंद्रमा तुला राशि में 07:53 ए एम तक उपरांत वृश्चिक राशि में।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 09:10 से राहुकालम् शुरू। ललिता सप्तमी व्रत।

सूर्योदय- 05:58 ए एम

सूर्यास्त- 06:45 पी एम

चन्द्रोदय- 12:14 पी एम

चन्द्रास्त- 10:38 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:28 ए एम से 05:13 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:51 ए एम से 05:58 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम

विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:20 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:45 पी एम से 07:07 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:45 पी एम से 07:52 पी एम

अमृत काल 05:49 ए एम, अगस्त 31 से 07:37 ए एम, अगस्त 31

निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, अगस्त 31

त्रिपुष्कर योग 05:58 ए एम से 02:37 पी एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:10 ए एम से 10:46 ए एम

यमगण्ड 01:57 पी एम से 03:33 पी एम

आडल योग 05:58 ए एम से 02:37 पी एम, 09:52 पी एम से 05:59 ए एम, अगस्त 31

दुर्मुहूर्त 05:58 ए एम से 06:49 ए एम, 06:49 ए एम से 07:40 ए एम

गुलिक काल 05:58 ए एम से 07:34 ए एम

भद्रा 10:46 पी एम से 05:59 ए एम, अगस्त 31

वर्ज्य 07:05 पी एम से 08:53 पी एम

विंछुड़ो 07:53 ए एम से 05:59 ए एम, अगस्त 31

बाण रज - 01:35 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रोग पञ्चक - 05:58 ए एम से 07:20 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:20 ए एम से 09:36 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 09:36 ए एम से 11:56 ए एम

अग्नि पञ्चक - 11:56 ए एम से 02:14 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:14 पी एम से 02:37 पी एम

रज पञ्चक - 02:37 पी एम से 04:18 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:18 पी एम से 06:01 पी एम

चोर पञ्चक - 06:01 पी एम से 07:28 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:28 पी एम से 08:53 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:53 पी एम से 10:28 पी एम

चोर पञ्चक - 10:28 पी एम से 10:46 पी एम

शुभ मुहूर्त - 10:46 पी एम से 12:24 ए एम, अगस्त 31

रोग पञ्चक - 12:24 ए एम, अगस्त 31 से 02:38 ए एम, अगस्त 31

शुभ मुहूर्त - 02:38 ए एम, अगस्त 31 से 04:59 ए एम, अगस्त 31