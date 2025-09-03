Panchang: 3 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार को परिवर्तिनी एकादशी के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 3 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 3 Sep 2025 05:56 AM

Panchang, 3 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 03 सितंबर, मंगलवार,शक संवत्: 12 भाद्रपद (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 10 रबि-उल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल एकादशी 06:51 ए एम, सितम्बर 04 तक पश्चात द्वादशी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 01:38 ए एम, सितम्बर 04 तक उपरांत उत्तराषाढा नक्षत्र, आयुष्मान योग 06:47 पी एम तक पश्चात सौभाग्य योग, वणिज करण। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 01:04 पी एम से राहुकालम् शुरू। परिवर्तिनी एकादशी। भद्रा। रवि योग।

सूर्योदय 07:00 ए एम

सूर्यास्त 07:08 पी एम

चन्द्रोदय 03:26 पी एम

चन्द्रास्त 03:48 ए एम, सितम्बर 04

जानें बुधवार को परिवर्तिनी एकादशी के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:12 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:00 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 03:05 पी एम से 03:54 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 07:08 पी एम से 07:32 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 07:08 पी एम से 08:19 पी एम

अमृत काल 08:35 पी एम से 10:16 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:40 ए एम, सितम्बर 04 से 01:27 ए एम, सितम्बर 04

रवि योग 07:00 ए एम से 01:38 ए एम, सितम्बर 04

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 01:04 पी एम से 02:35 पी एम

यमगण्ड 08:31 ए एम से 10:02 ए एम

गुलिक काल 11:33 ए एम से 01:04 पी एम

विडाल योग 07:00 ए एम से 01:38 ए एम, सितम्बर 04

वर्ज्य 10:28 ए एम से 12:09 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:40 पी एम से 01:28 पी एम

बाण रोग - 07:18 पी एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 06:42 पी एम से 06:51 ए एम, सितम्बर 04

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

रज पञ्चक - 07:00 ए एम से 07:53 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:53 ए एम से 09:44 ए एम

चोर पञ्चक - 09:44 ए एम से 11:42 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:42 ए एम से 01:50 पी एम

रोग पञ्चक - 01:50 पी एम से 03:59 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:59 पी एम से 06:00 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 06:00 पी एम से 07:51 पी एम

अग्नि पञ्चक - 07:51 पी एम से 09:41 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:41 पी एम से 11:37 पी एम