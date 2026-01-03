Panchang 3 January 2026: आज है पौष पूर्णिमा तिथि, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Panchang 3 January 2026: हिन्दू पंचांग से ही हर दिन की पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। आज 2026 का तीसरा दिन है और आज पौष पूर्णिमा तिथि है। जानें साल के पहले शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में…
Panchang, 3 जनवरी 2026 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति पौष 14, शक संवत 1947, पौष, शुक्ल, पूर्णिमा, शनिवार, विक्रम संवत 2082। सौर पौष मास प्रविष्टे 20, रज्जब 13, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 03 जनवरी 2026 ई.। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतुः। राहुकाल प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक। पूर्णिमा तिथि अपराह्न 03 बजकर 33 मिनट तक उपरांत प्रतिपदा तिथि का आरंभ।
सूर्योदय 07:14 ए एम
सूर्यास्त 05:37 पी एम
चन्द्रोदय 05:28 पी एम
चन्द्रास्त चन्द्रास्त नहीं
आज है पौष पूर्णिमा तिथि
हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस साल पौष महीने की शुक्ल पक्ष में पहली पूर्णिमा पड़ रही है। इसी वजह से इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस तिथि को किए गए दान और स्नान का बहुत महत्व होता है। ना सिर्फ इससे मानसिक शांति मिलती है बल्कि जिंदगी में सुख-समृद्धि भी आती है। इसके अलावा व्यक्ति के सारे पाप भी मिच जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए।
जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:20 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:53 ए एम से 07:14 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:05 पी एम से 12:46 पी एम
विजय मुहूर्त 02:09 पी एम से 02:51 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:34 पी एम से 06:02 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:37 पी एम से 06:59 पी एम
अमृत काल 08:33 ए एम से 09:58 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:53 ए एम, जनवरी 04
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:50 ए एम से 11:08 ए एम
यमगण्ड 01:43 पी एम से 03:01 पी एम
आडल योग 05:27 पी एम से 07:15 ए एम, जनवरी 04
दुर्मुहूर्त 07:14 ए एम से 07:56 ए एम, 07:56 ए एम से 08:37 ए एम
गुलिक काल 07:14 ए एम से 08:32 ए एम
वर्ज्य 04:19 ए एम, जनवरी 04 से 05:46 ए एम, जनवरी 04
बाण मृत्यु - 08:06 पी एम से पूर्ण रात्रि तक