Panchang: 29 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 29 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 29 Sep 2025 05:36 AM

Panchang, 29 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 सितंबर, सोमवार, शक संवत्: 07 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 14 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 06, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल सप्तमी दोपहर 04:31 मिनट तक, मूल नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक, सौभाग्य योग रात्रि 01:01 मिनट तक उपरांत शोभन योग। वणिज करण 04:31 पी एम तक। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। सुबह 07:43 बजे से राहुकालम् शुरू। सरस्वती आवाहन। नवपत्रिका पूजा।

सूर्योदय 06:13 ए एम

सूर्यास्त 06:09 पी एम

चन्द्रोदय 12:51 पी एम

चन्द्रास्त 10:55 पी एम

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:37 ए एम से 05:25 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:01 ए एम से 06:13 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:35 पी एम

विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:58 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:09 पी एम से 06:33 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:09 पी एम से 07:22 पी एम

अमृत काल 11:15 पी एम से 01:01 ए एम, सितम्बर 30

निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:36 ए एम, सितम्बर 30

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 07:43 ए एम से 09:12 ए एम

यमगण्ड 10:42 ए एम से 12:11 पी एम

आडल योग पूरे दिन

दुर्मुहूर्त 12:35 पी एम से 01:23 पी एम

गुलिक काल 01:41 पी एम से 03:10 पी एम 02:58 पी एम से 03:46 पी एम

वर्ज्य 12:42 पी एम से 02:28 पी एम, 04:32 ए एम, सितम्बर 30 से 06:17 ए एम, सितम्बर 30

भद्रा 04:31 पी एम से 05:23 ए एम, सितम्बर 30

गण्ड मूल पूरे दिन

बाण अग्नि - 08:09 ए एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:13 ए एम से 07:38 ए एम

रोग पञ्चक - 07:38 ए एम से 09:58 ए एम

शुभ मुहूर्त - 09:58 ए एम से 12:16 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 12:16 पी एम से 02:20 पी एम

अग्नि पञ्चक - 02:20 पी एम से 04:03 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:03 पी एम से 04:31 पी एम

रज पञ्चक - 04:31 पी एम से 05:30 पी एम

शुभ मुहूर्त - 05:30 पी एम से 06:55 पी एम

शुभ मुहूर्त - 06:55 पी एम से 08:30 पी एम

रज पञ्चक - 08:30 पी एम से 10:26 पी एम