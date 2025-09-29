Panchang: 29 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 29 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 29 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 29 सितंबर, सोमवार, शक संवत्: 07 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 14 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 06, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल सप्तमी दोपहर 04:31 मिनट तक, मूल नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक, सौभाग्य योग रात्रि 01:01 मिनट तक उपरांत शोभन योग। वणिज करण 04:31 पी एम तक। चंद्रमा धनु राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। सुबह 07:43 बजे से राहुकालम् शुरू। सरस्वती आवाहन। नवपत्रिका पूजा।
सूर्योदय 06:13 ए एम
सूर्यास्त 06:09 पी एम
चन्द्रोदय 12:51 पी एम
चन्द्रास्त 10:55 पी एम
जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:37 ए एम से 05:25 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:01 ए एम से 06:13 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:35 पी एम
विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:58 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:09 पी एम से 06:33 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:09 पी एम से 07:22 पी एम
अमृत काल 11:15 पी एम से 01:01 ए एम, सितम्बर 30
निशिता मुहूर्त 11:47 पी एम से 12:36 ए एम, सितम्बर 30
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 07:43 ए एम से 09:12 ए एम
यमगण्ड 10:42 ए एम से 12:11 पी एम
आडल योग पूरे दिन
दुर्मुहूर्त 12:35 पी एम से 01:23 पी एम
गुलिक काल 01:41 पी एम से 03:10 पी एम 02:58 पी एम से 03:46 पी एम
वर्ज्य 12:42 पी एम से 02:28 पी एम, 04:32 ए एम, सितम्बर 30 से 06:17 ए एम, सितम्बर 30
भद्रा 04:31 पी एम से 05:23 ए एम, सितम्बर 30
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण अग्नि - 08:09 ए एम तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
शुभ मुहूर्त - 06:13 ए एम से 07:38 ए एम
रोग पञ्चक - 07:38 ए एम से 09:58 ए एम
शुभ मुहूर्त - 09:58 ए एम से 12:16 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 12:16 पी एम से 02:20 पी एम
अग्नि पञ्चक - 02:20 पी एम से 04:03 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:03 पी एम से 04:31 पी एम
रज पञ्चक - 04:31 पी एम से 05:30 पी एम
शुभ मुहूर्त - 05:30 पी एम से 06:55 पी एम
शुभ मुहूर्त - 06:55 पी एम से 08:30 पी एम
रज पञ्चक - 08:30 पी एम से 10:26 पी एम
शुभ मुहूर्त - 10:26 पी एम से 12:40 ए एम, सितम्बर 30