Panchang 29 November 2025: 29 नवंबर का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 29 November 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है। पंचांग का अर्थ होता है पांच अंगो वाला। इसमें समय की गणना 5 चीजों के बेस पर की जाती है। ये पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। जानें 29 नवंबर, शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं?

Sat, 29 Nov 2025 05:12 AM

Panchang, 29 नवंबर 2025 का पंचांग: मार्गशीर्ष 08, शक सम्वत् 1947, मार्गशीर्ष शुक्ला, नवमी, शनिवार, विक्रम संवत 2082। सौर मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 14, जमादि उल्लावल 07, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 नवम्बर 2025 ई.। सूर्य दक्षिणायण, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतुः। राहूकाल प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्योदय 06:55 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 01:18 पी एम

चन्द्रास्त 01:32 ए एम, नवम्बर 30

जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:07 ए एम से 06:01 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:34 ए एम से 06:55 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:30 पी एम

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:21 पी एम से 05:48 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 06:31 पी एम से 08:05 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:43 पी एम से 12:37 ए एम, नवम्बर 30

रवि योग पूरे दिन

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:32 ए एम से 10:51 ए एम

यमगण्ड 01:28 पी एम से 02:47 पी एम

गुलिक काल 06:55 ए एम से 08:14 ए एम

विडाल योग 06:55 ए एम से 02:22 ए एम, नवम्बर 30

वर्ज्य 09:06 ए एम से 10:40 ए एम

दुर्मुहूर्त 06:55 ए एम से 07:37 ए एम, 07:37 ए एम से 08:19 ए एम

बाण रज 10:30 ए एम से पूर्ण रात्रि तक