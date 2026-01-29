Panchang 29 January 2026: आज जया एकादशी पर बन रहा रवि योग, जानें गुरुवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 29 January 2026: हिन्दू पंचांग की सहायता से हर दिन के हिसाब से पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। इसी के साथ इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता चलता है। जानें आज यानी गुरुवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Jan 29, 2026 05:35 am IST

Panchang, 29 जनवरी 2026 का पंचांग: 29 जनवरी, गुरुवार, शक संवत्: 09 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 16 माघ मास प्रविष्टे 2082 इस्लाम: 09 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: माघ शुक्ल एकादशी तिथि दोपहर 01.56 मिनट तक पश्चात द्वादशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 07.32 मिनट तक पश्चात मृगशीर्ष रात्रि 05.30 मिनट (सूर्योदय से पूर्व) तक। चंद्रमा वृष राशि में सायं 06.31 मिनट तक उपरांत मिथुन राशि में। सूर्य उत्तरायण। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। जया एकादशी व्रत। भीष्म द्वादशी।

सूर्योदय 07:11 ए एम

सूर्यास्त 05:58 पी एम

चन्द्रोदय 02:00 पी एम

चन्द्रास्त 04:55 ए एम, जनवरी 30

पंचांग तिथि एकादशी - 01:55 पी एम तक

नक्षत्र रोहिणी - 07:31 ए एम तक

मृगशिरा - 05:29 ए एम, जनवरी 30 तक

योग इन्द्र - 08:27 पी एम तक

करण विष्टि - 01:55 पी एम तक

वार गुरुवार

बव - 12:32 ए एम, जनवरी 30 तक

पक्ष शुक्ल पक्ष

आज है गुरुवार और जया एकादशी आज जया एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से पूजा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग सच्चे मन से व्रत रखते हुए विष्णु जी का नाम लेंगे तो उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली हर बाधा खत्म हो जाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से नकारात्मक चीजें हमसे दूर रहती हैं और मन भी शांत रहता है। इस दिन पूजा और अच्छे कर्म करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। आज रवि योग भी बन रहा है। साथ ही आज गुरुवार है और आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में आज की जया एकादशी के व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है।

जया एकादशी व्रत का मुहूर्त पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 28 जनवरी की शाम 04:35 बजे से शुरु होगी। ये तिथि 29 जनवरी को दोपहर 01:55 बजे तक रहने वाली है। उदया तिथि की वजह से जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी यानी आज ही रखा जाएगा। इस दिन रवि योग के साथ-साथ इंद्र योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। जया एकादशी पर रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र तक का प्रभाव दिखने वाला है। इसी वजह से आज के व्रत को फलदायी माना जा रहा है।

आज जरूर करें इन मंत्रों का जाप 1. ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्

2. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्

3. ॐ विष्णवे नमः

4. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:18 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:11 ए एम

अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:56 पी एम

विजय मुहूर्त 02:22 पी एम से 03:05 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:55 पी एम से 06:22 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:58 पी एम से 07:17 पी एम

अमृत काल 09:26 पी एम से 10:54 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, जनवरी 30 से 01:01 ए एम, जनवरी 30

रवि योग 07:11 ए एम से 07:31 ए एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 01:55 पी एम से 03:16 पी एम

यमगण्ड 07:11 ए एम से 08:32 ए एम

गुलिक काल 09:53 ए एम से 11:14 ए एम

विडाल योग 07:11 ए एम से 07:31 ए एम

वर्ज्य 12:39 पी एम से 02:07 पी एम

दुर्मुहूर्त 10:47 ए एम से 11:30 ए एम, 03:05 पी एम से 03:48 पी एम

बाण चोर - 09:00 ए एम से पूर्ण रात्रि तक