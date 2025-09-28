Panchang: 28 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 28 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 28 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 28 सितंबर, रविवार, शक संवत्: 06 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 13 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 05, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल षष्ठी दोपहर 02:27 मिनट तक, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 03:55 मिनट तक, आयुष्मान् योग रात्रि 12:32 मिनट तक उपरांत सौभाग्य योग। तैतिल करण 02:27 पी एम तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 03:55 ए एम तक।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। शाम 04:41 बजे से राहुकालम् शुरू। कल्पारम्भ। अकाल बोधन।
- सूर्योदय- 06:12 ए एम
- सूर्यास्त- 06:10 पी एम
- चन्द्रोदय- 11:57 ए एम
- चन्द्रास्त- 10:02 पी एम
जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 04:36 ए एम से 05:24 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:00 ए एम से 06:12 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:35 पी एम
विजय मुहूर्त 02:11 पी एम से 02:59 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 06:10 पी एम से 06:35 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 06:10 पी एम से 07:23 पी एम
अमृत काल 06:05 पी एम से 07:53 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:48 पी एम से 12:36 ए एम, सितम्बर 29
सर्वार्थ सिद्धि योग 03:55 ए एम, सितम्बर 29 से 06:13 ए एम, सितम्बर 29
रवि योग 06:12 ए एम से 03:55 ए एम, सितम्बर 29
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 04:41 पी एम से 06:10 पी एम
यमगण्ड 12:11 पी एम से 01:41 पी एम
आडल योग 03:55 ए एम, सितम्बर 29 से 06:13 ए एम, सितम्बर 29
विडाल योग 06:12 ए एम से 03:55 ए एम, सितम्बर 29
गुलिक काल 03:11 पी एम से 04:41 पी एम
दुर्मुहूर्त 04:35 पी एम से 05:23 पी एम
वर्ज्य 07:23 ए एम से 09:10 ए एम
विंछुड़ो 06:12 ए एम से 03:55 ए एम, सितम्बर 29
गण्ड मूल पूरे दिन
बाण मृत्यु - 07:42 ए एम तक
अग्नि - 07:42 ए एम से पूर्ण रात्रि तक