Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़panchang 28 january 2026 today magh maas shukla paksha navmi thithi wednesday sunrise sunset time shubh ashubh muhurat
Panchang 28 January 2026: आज दिन भर रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

Panchang 28 January 2026: आज दिन भर रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें बुधवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 28 January 2026: हिन्दू पंचांग की मदद से ही हर दिन के हिसाब से पूजा-पाठ या व्रत से जुड़े शुभ मुहूर्त निकलते हैं। साथ ही इसकी मदद से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का भी पता चलता है। जानें आज यानी बुधवार के दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या है?

Jan 28, 2026 05:53 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Panchang, 28 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 28 जनवरी, बुधवार, शक संवत्: 08 माघ (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 15 माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 08 शब्बान, 1447, विक्रमी संवत्: माघ शुक्ल दशमी तिथि सायं 04.37 मिनट तक पश्चात एकादशी तिथि, कृतिका नक्षत्र प्रातः 09.27 मिनट तक पश्चात रोहिणी नक्षत्र, गर करण। चन्द्रमा वृष राशि में (दिन रात)। सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 03.17 मिनट से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूर्योदय 07:11 ए एम

सूर्यास्त 05:57 पी एम

चन्द्रोदय 01:02 पी एम

चन्द्रास्त 03:49 ए एम, जनवरी 29

आज है ये खास दिन

आज का दिन बेहद ही खास है। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। साथ ही आज एक विशेष योग भी बन रहा है। इस योग में कोई भी काम करना बेहद ही शुभ माना जाएगा। आज पूरे दिन भर सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है। अगर आप किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आज उसे जरूर शुरू कर दें। साथ ही आज बुधवार का दिन है जिसका संबंध सीधे तौर पर भगवान गणेश से होता है। आज उन्हें दुर्वा चढ़ाएं और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। साथ ही आज के दिन गाय को भोजन जरूर करवाएं। आज की गई पूजा से आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होगा, जिससे जिंदगी में बुद्धि और धन की वृद्धि होगी और सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे।

पंचांग

तिथि दशमी - 04:35 पी एम तक

नक्षत्र कृत्तिका - 09:26 ए एम तक

योग ब्रह्म - 11:54 पी एम तक

करण गर - 04:35 पी एम तक

इन्द्र वणिज - 03:16 ए एम, जनवरी 29 तक

वार बुधवार

पक्ष शुक्ल पक्ष

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:18 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:52 ए एम से 07:11 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:22 पी एम से 03:05 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:54 पी एम से 06:21 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:57 पी एम से 07:16 पी एम

अमृत काल 07:13 ए एम से 08:42 ए एम

निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जनवरी 29 से 01:00 ए एम, जनवरी 29

04:35 ए एम, जनवरी 29 से 06:03 ए एम, जनवरी 29

रवि योग पूरे दिन

सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 12:34 पी एम से 01:55 पी एम

यमगण्ड 08:32 ए एम से 09:53 ए एम

आडल योग 07:11 ए एम से 09:26 ए एम

विडाल योग 09:26 ए एम से 07:11 ए एम, जनवरी 29

गुलिक काल 11:13 ए एम से 12:34 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:56 पी एम

वर्ज्य 12:10 ए एम, जनवरी 29 से 01:38 ए एम, जनवरी 29

भद्रा 03:16 ए एम, जनवरी 29 से 07:11 ए एम, जनवरी 29

बाण रज - 09:22 ए एम तक

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Today Panchang Aaj Ka Panchang
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने