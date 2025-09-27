Panchang: 27 सितंबर 2025 का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 27 September 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sat, 27 Sep 2025 05:52 AM

Panchang, 27 सितंबर 2025 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 27 सितंबर, शुक्रवार,शक संवत्: 05 आश्विन (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 12 आश्विन मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 04, रबि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल पञ्चमी दोपहर 12:03 मिनट तक, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 01:08 मिनट तक, प्रीति योग रात्रि 11:46 मिनट तक उपरांत आयुष्मान् योग। बालव करण 12:03 पी एम तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन- रात)।

सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 09:12 ए एम से 10:42 ए एम तक राहुकालम्। स्कन्द षष्ठी व्रत।

सूर्योदय- 06:12 ए एम

सूर्यास्त- 06:12 पी एम

चन्द्रोदय- 11:01 ए एम

चन्द्रास्त- 09:15 पी एम

जानें शनिवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 04:36 ए एम से 05:24 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:00 ए एम से 06:12 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:36 पी एम

विजय मुहूर्त 02:12 पी एम से 03:00 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:12 पी एम से 06:36 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:12 पी एम से 07:24 पी एम

अमृत काल 01:26 पी एम से 03:14 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:48 पी एम से 12:36 ए एम, सितम्बर 28

रवि योग 06:12 ए एम से 07:15 ए एम, 01:08 ए एम, सितम्बर 28 से 06:12 ए एम, सितम्बर 28

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 09:12 ए एम से 10:42 ए एम

यमगण्ड 01:42 पी एम से 03:12 पी एम

गुलिक काल 06:12 ए एम से 07:42 ए एम

विडाल योग 06:12 ए एम से 07:15 ए एम, 01:08 ए एम, सितम्बर 28 से 06:12 ए एम, सितम्बर 28

गण्ड मूल 01:08 ए एम, सितम्बर 28 से 06:12 ए एम, सितम्बर 28

बाण मृत्यु - 07:15 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

दुर्मुहूर्त 06:12 ए एम से 07:00 ए एम, 07:00 ए एम से 07:48 ए एम

विंछुड़ो पूरे दिन

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रोग पञ्चक - 06:12 ए एम से 07:46 ए एम

शुभ मुहूर्त - 07:46 ए एम से 10:06 ए एम

मृत्यु पञ्चक - 10:06 ए एम से 12:03 पी एम

अग्नि पञ्चक - 12:03 पी एम से 12:24 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:24 पी एम से 02:28 पी एम

रज पञ्चक - 02:28 पी एम से 04:10 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:10 पी एम से 05:38 पी एम

चोर पञ्चक - 05:38 पी एम से 07:03 पी एम

रज पञ्चक - 07:03 पी एम से 08:38 पी एम