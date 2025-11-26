Panchang: 26 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 26 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Wed, 26 Nov 2025 06:15 AM

Panchang, 26 नवंबर 2025 का पंचांग: 26 नवंबर, बुधवार, शक संवत 05 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि 12:01 ए एम, नवम्बर 27 तक। पंजाब पंचांग: 11 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लामः 05 जमादिउलआखिर 1447, श्रवण नक्षत्र 01:33 ए एम, नवम्बर 27 तक उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र। वृद्धि योग 12:43 पी एम तक उपरांत ध्रुव योग। कौलव करण 11:33 ए एम तक। चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतुः। राहुकाल दोपहर 12:08 पी एम से शुरू।

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त सूर्योदय: 06:53 ए एम

सूर्यास्त: 05:24 पी एम

चन्द्रोदय: 11:40 ए एम

चन्द्रास्त: 10:33 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:05 ए एम से 05:59 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:32 ए एम से 06:53 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 02:27 पी एम से 04:10 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, नवम्बर 27

रवि योग 06:53 ए एम से 01:33 ए एम, नवम्बर 27

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 12:08 पी एम से 01:27 पी एम

यमगण्ड 08:11 ए एम से 09:30 ए एम

आडल योग 06:53 ए एम से 01:33 ए एम, नवम्बर 27

दुर्मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:29 पी एम

गुलिक काल 10:49 ए एम से 12:08 पी एम

वर्ज्य 05:42 ए एम, नवम्बर 27 से 07:22 ए एम, नवम्बर 27

बाण मृत्यु - 11:22 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रज पञ्चक - 06:53 ए एम से 08:28 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:28 ए एम से 10:32 ए एम

चोर पञ्चक - 10:32 ए एम से 12:15 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:15 पी एम से 01:42 पी एम

रोग पञ्चक - 01:42 पी एम से 03:07 पी एम

चोर पञ्चक - 03:07 पी एम से 04:42 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:42 पी एम से 06:38 पी एम

रोग पञ्चक - 06:38 पी एम से 08:52 पी एम

शुभ मुहूर्त - 08:52 पी एम से 11:13 पी एम