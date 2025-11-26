Panchang: 26 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 26 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 26 नवंबर 2025 का पंचांग: 26 नवंबर, बुधवार, शक संवत 05 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि 12:01 ए एम, नवम्बर 27 तक। पंजाब पंचांग: 11 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लामः 05 जमादिउलआखिर 1447, श्रवण नक्षत्र 01:33 ए एम, नवम्बर 27 तक उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र। वृद्धि योग 12:43 पी एम तक उपरांत ध्रुव योग। कौलव करण 11:33 ए एम तक। चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतुः। राहुकाल दोपहर 12:08 पी एम से शुरू।
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
सूर्योदय: 06:53 ए एम
सूर्यास्त: 05:24 पी एम
चन्द्रोदय: 11:40 ए एम
चन्द्रास्त: 10:33 पी एम
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:05 ए एम से 05:59 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:32 ए एम से 06:53 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 01:54 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम
अमृत काल 02:27 पी एम से 04:10 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:36 ए एम, नवम्बर 27
रवि योग 06:53 ए एम से 01:33 ए एम, नवम्बर 27
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:08 पी एम से 01:27 पी एम
यमगण्ड 08:11 ए एम से 09:30 ए एम
आडल योग 06:53 ए एम से 01:33 ए एम, नवम्बर 27
दुर्मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:29 पी एम
गुलिक काल 10:49 ए एम से 12:08 पी एम
वर्ज्य 05:42 ए एम, नवम्बर 27 से 07:22 ए एम, नवम्बर 27
बाण मृत्यु - 11:22 ए एम से पूर्ण रात्रि तक
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
रज पञ्चक - 06:53 ए एम से 08:28 ए एम
शुभ मुहूर्त - 08:28 ए एम से 10:32 ए एम
चोर पञ्चक - 10:32 ए एम से 12:15 पी एम
शुभ मुहूर्त - 12:15 पी एम से 01:42 पी एम
रोग पञ्चक - 01:42 पी एम से 03:07 पी एम
चोर पञ्चक - 03:07 पी एम से 04:42 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:42 पी एम से 06:38 पी एम
रोग पञ्चक - 06:38 पी एम से 08:52 पी एम
शुभ मुहूर्त - 08:52 पी एम से 11:13 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 11:13 पी एम से 12:01 ए एम, नवम्बर 27