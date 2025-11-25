Panchang 25 November 2025: 25 नवंबर का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 25 November 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। पंचांग का मतलब होता है पांच अंगो वाला। इसमें समय की गणना 5 चीजों के बेस पर करते हैं। वो पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। जानिए 25 नवंबर, मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं?

Tue, 25 Nov 2025 05:33 AM

Panchang, 25 नवंबर 2025 का पंचांग: राष्ट्रीय मिति मार्गशीर्ष 03, शक संवत 1947, मार्गशीर्ष शुक्ल, चतुर्थी, सोमवार, विक्रम संवत 2082। सौर मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 09, जमादि उल आखिर 02, हिजरी 1447 (मुस्लिम) तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 नवम्बर 2025 ई.। सूर्य दक्षिणायण, दक्षिण गोल, हेमन्त ऋतुः। राहुकाल प्रातः 07 बजकर 30 मिनट से 09 बजे तक।

सूर्योदय 06:52 ए एम

सूर्यास्त 05:24 पी एम

चन्द्रोदय 11:02 ए एम

चन्द्रास्त 09:33 पी एम

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:04 ए एम से 05:58 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:31 ए एम से 06:52 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:24 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 05:00 पी एम से 06:45 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:35 ए एम, नवम्बर 26

रवि योग 11:57 पी एम से 06:53 ए एम, नवम्बर 26

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 02:46 पी एम से 04:05 पी एम

यमगण्ड 09:30 ए एम से 10:49 ए एम

आडल योग 01:41 ए एम, नवम्बर 26 से 06:53 ए एम, नवम्बर 26

विडाल योग 05:29 पी एम से 01:41 ए एम, नवम्बर 26

गुलिक काल 12:08 पी एम से 01:27 पी एम

दुर्मुहूर्त 08:58 ए एम से 09:40 ए एम, 10:48 पी एम से 11:42 पी एम

वर्ज्य 04:13 ए एम, नवम्बर 26 से 05:56 ए एम, नवम्बर 26