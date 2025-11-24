Panchang: 24 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 24 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Mon, 24 Nov 2025 06:03 AM

Panchang, 24 नवंबर 2025 का पंचांग: 24 नवंबर, सोमवार, शक संवत 03 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि 09:22 पी एम तक, उपरांत पञ्चमी तिथि। पंजाब पंचांग: 09 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लामः 30 जमादिउल्लावल 1447, पूर्वाषाढा नक्षत्र शाम 09:53 पी एम तक उपरांत उत्तराषाढा नक्षत्र। शूल योग 12:37 पी एम तक उपरांत गण्ड योग। वणिज करण 08:25 ए एम तक। चंद्रमा धनु राशि में 04:27 ए एम, नवम्बर 25 तक। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतुः। राहुकाल सायं 08:10 ए एम से शुरू। कृच्छ्र चतुर्थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानें सोमवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त सूर्योदय 06:51 ए एम

सूर्यास्त 05:25 पी एम

चन्द्रोदय 10:19 ए एम

चन्द्रास्त 08:34 पी एम

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:03 ए एम से 05:57 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:30 ए एम से 06:51 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:47 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 04:36 पी एम से 06:22 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:35 ए एम, नवम्बर 25

रवि योग 06:51 ए एम से 09:53 पी एम

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 08:10 ए एम से 09:29 ए एम

यमगण्ड 10:49 ए एम से 12:08 पी एम

गुलिक काल 01:27 पी एम से 02:46 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:29 पी एम से 01:11 पी एम, 02:36 पी एम से 03:18 पी एम

वर्ज्य 06:35 ए एम, नवम्बर 25 से 08:19 ए एम, नवम्बर 25

बाण रोग - 11:55 ए एम से पूर्ण रात्रि तक

भद्रा 08:25 ए एम से 09:22 पी एम

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त शुभ मुहूर्त - 06:51 ए एम से 08:36 ए एम

रोग पञ्चक - 08:36 ए एम से 10:40 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:40 ए एम से 12:22 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 12:22 पी एम से 01:50 पी एम

अग्नि पञ्चक - 01:50 पी एम से 03:15 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:15 पी एम से 04:50 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 04:50 पी एम से 06:46 पी एम

अग्नि पञ्चक - 06:46 पी एम से 09:00 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:00 पी एम से 09:22 पी एम

रज पञ्चक - 09:22 पी एम से 09:53 पी एम

शुभ मुहूर्त - 09:53 पी एम से 11:21 पी एम