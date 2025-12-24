Panchang: 24 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 24 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 24, 2025 06:07 am IST

Panchang, 24 दिसंबर 2025 का पंचांग: 24 दिसंबर, बुधवार, शक संवत्: 03 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 10 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03 रजज्ब, 1447, विक्रमी संवत: पौष शुक्ल चतुर्थी 01:11 पी एम तक पश्चात पञ्चमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक, विष्टि करण। हर्षण योग 04:02 पी एम तक। चंद्रमा मकर राशि में 07:46 पी एम तक फिर कुंभ राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 12:21 मिनट से राहुकालम् और भद्रा 07:11 ए एम से शुरू। विघ्नेश्वर चतुर्थी। पञ्चक।

सूर्योदय 07:11 ए एम

सूर्यास्त 05:30 पी एम

चन्द्रोदय 10:16 ए एम

चन्द्रास्त 09:26 पी एम

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 05:22 ए एम से 06:16 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:11 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:04 पी एम से 02:45 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:28 पी एम से 05:55 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:30 पी एम से 06:53 पी एम

अमृत काल 09:23 पी एम से 11:04 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:54 पी एम से 12:48 ए एम, दिसम्बर 25

अशुभ मुहूर्त राहुकाल 12:21 पी एम से 01:38 पी एम

यमगण्ड 08:29 ए एम से 09:46 ए एम

गुलिक काल 11:03 ए एम से 12:21 पी एम

विडाल योग पूरे दिन

वर्ज्य 11:19 ए एम से 01:00 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:41 पी एम

बाण रोग - 12:32 ए एम, दिसम्बर 25 तक

भद्रा 07:11 ए एम से 01:11 पी एम

पञ्चक 07:46 पी एम से 07:12 ए एम, दिसम्बर 25

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त रज पञ्चक - 07:11 ए एम से 08:42 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:42 ए एम से 10:24 ए एम

चोर पञ्चक - 10:24 ए एम से 11:52 ए एम

शुभ मुहूर्त - 11:52 ए एम से 01:11 पी एम

रोग पञ्चक - 01:11 पी एम से 01:17 पी एम

चोर पञ्चक - 01:17 पी एम से 02:52 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:52 पी एम से 04:48 पी एम

रोग पञ्चक - 04:48 पी एम से 07:02 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:02 पी एम से 09:23 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 09:23 पी एम से 11:40 पी एम