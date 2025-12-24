Panchang: 24 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 24 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 24 दिसंबर 2025 का पंचांग: 24 दिसंबर, बुधवार, शक संवत्: 03 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 10 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03 रजज्ब, 1447, विक्रमी संवत: पौष शुक्ल चतुर्थी 01:11 पी एम तक पश्चात पञ्चमी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक, विष्टि करण। हर्षण योग 04:02 पी एम तक। चंद्रमा मकर राशि में 07:46 पी एम तक फिर कुंभ राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 12:21 मिनट से राहुकालम् और भद्रा 07:11 ए एम से शुरू। विघ्नेश्वर चतुर्थी। पञ्चक।
सूर्योदय 07:11 ए एम
सूर्यास्त 05:30 पी एम
चन्द्रोदय 10:16 ए एम
चन्द्रास्त 09:26 पी एम
जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:22 ए एम से 06:16 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:11 ए एम
अभिजित मुहूर्त कोई नहीं
विजय मुहूर्त 02:04 पी एम से 02:45 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:28 पी एम से 05:55 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:30 पी एम से 06:53 पी एम
अमृत काल 09:23 पी एम से 11:04 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:54 पी एम से 12:48 ए एम, दिसम्बर 25
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 12:21 पी एम से 01:38 पी एम
यमगण्ड 08:29 ए एम से 09:46 ए एम
गुलिक काल 11:03 ए एम से 12:21 पी एम
विडाल योग पूरे दिन
वर्ज्य 11:19 ए एम से 01:00 पी एम
दुर्मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:41 पी एम
बाण रोग - 12:32 ए एम, दिसम्बर 25 तक
भद्रा 07:11 ए एम से 01:11 पी एम
पञ्चक 07:46 पी एम से 07:12 ए एम, दिसम्बर 25
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
रज पञ्चक - 07:11 ए एम से 08:42 ए एम
शुभ मुहूर्त - 08:42 ए एम से 10:24 ए एम
चोर पञ्चक - 10:24 ए एम से 11:52 ए एम
शुभ मुहूर्त - 11:52 ए एम से 01:11 पी एम
रोग पञ्चक - 01:11 पी एम से 01:17 पी एम
चोर पञ्चक - 01:17 पी एम से 02:52 पी एम
शुभ मुहूर्त - 02:52 पी एम से 04:48 पी एम
रोग पञ्चक - 04:48 पी एम से 07:02 पी एम
शुभ मुहूर्त - 07:02 पी एम से 09:23 पी एम
मृत्यु पञ्चक - 09:23 पी एम से 11:40 पी एम
अग्नि पञ्चक - 11:40 पी एम से 01:56 ए एम, दिसम्बर 25