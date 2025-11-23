Hindustan Hindi News
Panchang: 23 नवंबर 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 23 November 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Sun, 23 Nov 2025 05:50 AM
Panchang, 23 नवंबर 2025 का पंचांग: 23 नवंबर, रविवार, शक संवत 02 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया तिथि प्रातः 07:24 पी एम तक, उपरांत चतुर्थी तिथि। पंजाब पंचांग: 08 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लामः 30 जमादिउल्लावल 1447, मूल नक्षत्र शाम 07:28 पी एम तक उपरांत पूर्वाषाढा नक्षत्र। धृति योग 12:09 पी एम तक उपरांत शूल योग। गर करण 07:24 पी एम तक। चंद्रमा धनु राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतुः। राहुकाल सायं 04:05 पी एम से शुरू।

जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

सूर्योदय 06:50 ए एम

सूर्यास्त 05:25 पी एम

चन्द्रोदय 09:31 ए एम

चन्द्रास्त 07:37 पी एम

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:03 ए एम से 05:56 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:30 ए एम से 06:50 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:46 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:22 पी एम से 05:49 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:45 पी एम

अमृत काल 12:21 पी एम से 02:07 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:35 ए एम, नवम्बर 24

सर्वार्थ सिद्धि योग 06:50 ए एम से 07:28 पी एम

रवि योग 07:28 पी एम से 06:51 ए एम, नवम्बर 24

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 04:05 पी एम से 05:25 पी एम

यमगण्ड 12:07 पी एम से 01:27 पी एम

गुलिक काल 02:46 पी एम से 04:05 पी एम

विडाल योग 06:50 ए एम से 07:28 पी एम

वर्ज्य 05:41 पी एम से 07:28 पी एम, 06:02 ए एम, नवम्बर 24 से 07:48 ए एम, नवम्बर 24

दुर्मुहूर्त 04:00 पी एम से 04:42 पी एम

गण्ड मूल 06:50 ए एम से 07:28 पी एम

बाण चोर - 12:11 पी एम तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

रज पञ्चक - 06:50 ए एम से 08:40 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:40 ए एम से 10:44 ए एम

चोर पञ्चक - 10:44 ए एम से 12:26 पी एम

शुभ मुहूर्त - 12:26 पी एम से 01:54 पी एम

रोग पञ्चक - 01:54 पी एम से 03:19 पी एम

चोर पञ्चक - 03:19 पी एम से 04:54 पी एम

शुभ मुहूर्त - 04:54 पी एम से 06:50 पी एम

रोग पञ्चक - 06:50 पी एम से 07:24 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:24 पी एम से 07:28 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 07:28 पी एम से 09:04 पी एम

अग्नि पञ्चक - 09:04 पी एम से 11:25 पी एम

शुभ मुहूर्त - 11:25 पी एम से 01:42 ए एम, नवम्बर 24

