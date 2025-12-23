Panchang: 23 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
Panchang 23 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…
Panchang, 23 दिसंबर 2025 का पंचांग: 23 दिसंबर, मंगलवार, शक संवत्: 02 पौष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 09 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 02 रजज्ब, 1447, विक्रमी संवत: पौष शुक्ल तृतीया 12:12 पी एम तक पश्चात चतुर्थी तिथि, श्रवण नक्षत्र 07:07 ए एम, दिसम्बर 24 तक तक पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र, गर करण। व्याघात योग 04:30 पी एम तक। चंद्रमा मकर राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 02:55 बजे से राहुकालम् शुरू।
सूर्योदय 07:11 ए एम
सूर्यास्त 05:30 पी एम
चन्द्रोदय 09:41 ए एम
चन्द्रास्त 08:27 पी एम
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:21 ए एम से 06:16 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:49 ए एम से 07:11 ए एम
अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:41 पी एम
विजय मुहूर्त 02:04 पी एम से 02:45 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:27 पी एम से 05:55 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:30 पी एम से 06:52 पी एम
अमृत काल 08:02 पी एम से 09:44 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:53 पी एम से 12:48 ए एम, दिसम्बर 24
रवि योग 07:11 ए एम से 07:07 ए एम, दिसम्बर 24
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 02:55 पी एम से 04:13 पी एम
यमगण्ड 09:45 ए एम से 11:03 ए एम
गुलिक काल 12:20 पी एम से 01:38 पी एम
विडाल योग 07:07 ए एम, दिसम्बर 24 से 07:11 ए एम, दिसम्बर 24
वर्ज्य 09:48 ए एम से 11:30 ए एम
दुर्मुहूर्त 09:15 ए एम से 09:56 ए एम, 10:58 पी एम से 11:53 पी एम
बाण रोग - 12:59 ए एम, दिसम्बर 24 से पूर्ण रात्रि तक
भद्रा 12:45 ए एम, दिसम्बर 24 से 07:11 ए एम, दिसम्बर 24
आज के पञ्चक रहित मुहूर्त
मृत्यु पञ्चक - 07:11 ए एम से 08:46 ए एम
अग्नि पञ्चक - 08:46 ए एम से 10:28 ए एम
शुभ मुहूर्त - 10:28 ए एम से 11:56 ए एम
रज पञ्चक - 11:56 ए एम से 12:12 पी एम
शुभ मुहूर्त - 12:12 पी एम से 01:21 पी एम
शुभ मुहूर्त - 01:21 पी एम से 02:56 पी एम
रज पञ्चक - 02:56 पी एम से 04:52 पी एम
शुभ मुहूर्त - 04:52 पी एम से 07:06 पी एम
चोर पञ्चक - 07:06 पी एम से 09:27 पी एम
शुभ मुहूर्त - 09:27 पी एम से 11:44 पी एम
रोग पञ्चक - 11:44 पी एम से 02:00 ए एम, दिसम्बर 24