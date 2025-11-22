Panchang 22 November 2025: 22 नवंबर का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त

संक्षेप: Panchang 22 November 2025: हिन्दू पंचांग को कई चीजों में उपयोग करते हैं। आसान भाषा में कहें तो पंचांग का मतलब अर्थ है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय की गणना 5 चीजों के आधार पर होती है। वो पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। जानिए 22 नवंबर, शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं?

Sat, 22 Nov 2025 05:27 AM

Panchang, 22 नवंबर 2025 का पंचांग: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, मार्गशीर्ष | द्वितीया तिथि 05:11 PM तक उपरांत तृतीया | नक्षत्र ज्येष्ठा 04:46 PM तक उपरांत मूल | सुकर्मा योग 11:29 AM तक, उसके बाद धृति योग | करण कौलव 05:11 PM तक, बाद तैतिल 06:20 AM तक, बाद गर | राहु काल का समय 09:31 AM - 10:52 AM | 04:46 PM तक चन्द्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार|

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्योदय 06:49 ए एम

सूर्यास्त 05:25 पी एम

चन्द्रोदय 08:39 ए एम

चन्द्रास्त 06:44 पी एम

जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:02 ए एम से 05:56 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:29 ए एम से 06:49 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:46 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:35 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:25 पी एम से 05:52 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:46 पी एम

अमृत काल 06:56 ए एम से 08:43 ए एम

निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:34 ए एम, नवम्बर 23

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 09:28 ए एम से 10:48 ए एम

यमगण्ड 01:27 पी एम से 02:46 पी एम

आडल योग 06:49 ए एम से 04:47 पी एम

विडाल योग 04:47 पी एम से 06:50 ए एम, नवम्बर 23

गुलिक काल 06:49 ए एम से 08:09 ए एम

वर्ज्य 01:40 ए एम, नवम्बर 23 से 03:27 ए एम, नवम्बर 23

दुर्मुहूर्त 06:49 ए एम से 07:32 ए एम, 07:32 ए एम से 08:14 ए एम

गण्ड मूल पूरे दिन

विंछुड़ो 06:49 ए एम से 04:47 पी एम