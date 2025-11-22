Panchang 22 November 2025: 22 नवंबर का पंचांग, जानें शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Panchang 22 November 2025: हिन्दू पंचांग को कई चीजों में उपयोग करते हैं। आसान भाषा में कहें तो पंचांग का मतलब अर्थ है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय की गणना 5 चीजों के आधार पर होती है। वो पांच चीजें हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। जानिए 22 नवंबर, शनिवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं?
Panchang, 22 नवंबर 2025 का पंचांग: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत विश्वावसु 1947, मार्गशीर्ष | द्वितीया तिथि 05:11 PM तक उपरांत तृतीया | नक्षत्र ज्येष्ठा 04:46 PM तक उपरांत मूल | सुकर्मा योग 11:29 AM तक, उसके बाद धृति योग | करण कौलव 05:11 PM तक, बाद तैतिल 06:20 AM तक, बाद गर | राहु काल का समय 09:31 AM - 10:52 AM | 04:46 PM तक चन्द्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार|
सूर्योदय 06:49 ए एम
सूर्यास्त 05:25 पी एम
चन्द्रोदय 08:39 ए एम
चन्द्रास्त 06:44 पी एम
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:02 ए एम से 05:56 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:29 ए एम से 06:49 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:46 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:35 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:25 पी एम से 05:52 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:46 पी एम
अमृत काल 06:56 ए एम से 08:43 ए एम
निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:34 ए एम, नवम्बर 23
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 09:28 ए एम से 10:48 ए एम
यमगण्ड 01:27 पी एम से 02:46 पी एम
आडल योग 06:49 ए एम से 04:47 पी एम
विडाल योग 04:47 पी एम से 06:50 ए एम, नवम्बर 23
गुलिक काल 06:49 ए एम से 08:09 ए एम
वर्ज्य 01:40 ए एम, नवम्बर 23 से 03:27 ए एम, नवम्बर 23
दुर्मुहूर्त 06:49 ए एम से 07:32 ए एम, 07:32 ए एम से 08:14 ए एम
गण्ड मूल पूरे दिन
विंछुड़ो 06:49 ए एम से 04:47 पी एम
बाण चोर - 12:26 पी एम से पूर्ण रात्रि तक