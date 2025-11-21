Panchang 21 November 2025: 21 नवंबर का पंचांग, जानें शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त
Panchang 20 November 2025: हिन्दू पंचांग का इस्तेमाल कई चीजों मं किया जाता है। बता दें कि पंचांग का मतलब अर्थ है पांच अंगो वाला। पंचांग में समय की गणना के लिए पांच चीजें होती हैं और वो हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। जानें आज यानी कि 21 नवंबर, शुक्रवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त क्या हैं?
Panchang, 21 नवंबर 2025 का पंचांग: पंडित ऋभुकांत गोस्वामी के अनुसार, 21 नवंबर, शुक्रवार, शक संवत्: 30 कार्तिक (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 06 मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 29 जमादिउल्लावल, 1447, विक्रमी संवत्: मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 02.48 बजे तक पश्चात द्वितीया तिथि, बव करण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में (दिन-रात)।
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 10.30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ। गंडमूल दोपहर 01.56 मिनट से।
सूर्योदय 06:49 ए एम
सूर्यास्त 05:25 पी एम
चन्द्रोदय 07:44 ए एम
चन्द्रास्त 05:56 पी एम
जानें मंगलवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त 05:01 ए एम से 05:55 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:28 ए एम से 06:49 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:46 ए एम से 12:28 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:35 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:25 पी एम से 05:52 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:25 पी एम से 06:46 पी एम
सर्वार्थ सिद्धि योग 06:49 ए एम से 01:56 पी एम
निशिता मुहूर्त 11:40 पी एम से 12:34 ए एम, नवम्बर 22
अशुभ मुहूर्त
राहुकाल 10:47 ए एम से 12:07 पी एम
यमगण्ड 02:46 पी एम से 04:06 पी एम
आडल योग 01:56 पी एम से 06:49 ए एम, नवम्बर 22
दुर्मुहूर्त 08:56 ए एम से 09:38 ए एम, 12:28 पी एम से 01:11 पी एम
गुलिक काल 08:08 ए एम से 09:28 ए एम
वर्ज्य 08:11 पी एम से 09:59 पी एम
विंछुड़ो पूरे दिन
गण्ड मूल 01:56 पी एम से 06:49 ए एम, नवम्बर 22
बाण रज 12:41 पी एम तक