Panchang 21 January 2026 time shubh ashubh muhurat today
Panchang: 21 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang: 21 जनवरी 2026 का पंचांग, जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 21 January 2026: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Jan 21, 2026 06:25 am IST
Panchang, 21 जनवरी 2026 का पंचांग: पं. ऋभुकांत गोस्वामी, 21 जनवरी, बुधवार, शक संवत्: 31, पौष, (सौर) शक 1947, पंजाब पंचांग: 08, माघ मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 31, रज्जब 1447, विक्रमी संवत्: माघ कृष्ण तृतीया 02:47 ए एम, जनवरी 22 तक, पश्चात चतुर्थी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र 01:58 पी एम तक पश्चात शतभिषा नक्षत्र। व्यतीपात योग 06:58 पी एम तक। चंद्रमा कुंभ राशि में। सूर्य उत्तरायण। 12:33 पी एम से राहुकालम् शुरू। पञ्चक। रवि योग।

जानें बुधवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

सूर्योदय: 07:14 ए एम

सूर्यास्त: 05:51 पी एम

चन्द्रोदय: 08:51 ए एम

चन्द्रास्त: 08:20 पी एम

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:27 ए एम से 06:20 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:54 ए एम से 07:14 ए एम

अभिजित मुहूर्त कोई नहीं

विजय मुहूर्त 02:19 पी एम से 03:01 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:49 पी एम से 06:15 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:51 पी एम से 07:11 पी एम

अमृत काल 07:06 ए एम, जनवरी 22 से 08:44 ए एम, जनवरी 22

निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, जनवरी 22 से 12:59 ए एम, जनवरी 22

रवि योग 01:58 पी एम से 07:14 ए एम, जनवरी 22

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 12:33 पी एम से 01:52 पी एम

यमगण्ड 08:34 ए एम से 09:53 ए एम

गुलिक काल 11:13 ए एम से 12:33 पी एम

विडाल योग 07:14 ए एम से 01:58 पी एम

वर्ज्य 09:19 पी एम से 10:56 पी एम

दुर्मुहूर्त 12:11 पी एम से 12:54 पी एम

बाण चोर - 12:10 पी एम तक

पञ्चक पूरे दिन

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

रज पञ्चक - 07:14 ए एम से 08:34 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:34 ए एम से 10:02 ए एम

चोर पञ्चक - 10:02 ए एम से 11:27 ए एम

रज पञ्चक - 11:27 ए एम से 01:02 पी एम

शुभ मुहूर्त - 01:02 पी एम से 01:58 पी एम

चोर पञ्चक - 01:58 पी एम से 02:58 पी एम

शुभ मुहूर्त - 02:58 पी एम से 05:12 पी एम

रोग पञ्चक - 05:12 पी एम से 07:33 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:33 पी एम से 09:50 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 09:50 पी एम से 12:06 ए एम, जनवरी 22

