Panchang: 21 दिसंबर 2025 का पंचांग, जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

संक्षेप:

Panchang 21 December 2025: हिन्दू पंचांग का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। पंचांग शब्द का अर्थ है , पांच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पांच अंग हैं- वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। आइए जानते हैं आज के शुभ, अशुभ मुहूर्त…

Dec 21, 2025 06:00 am IST
Panchang, 21 दिसंबर 2025 का पंचांग: 21 दिसंबर, बुधवार, शक संवत्: 30 मार्गशीर्ष (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 07 पौष मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 29 जमादि-उल्सानी, 1447, विक्रमी संवत: पौष कृष्ण प्रतिपदा 09:10 ए एम तक पश्चात द्वितीया तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र 03:36 ए एम, दिसम्बर 22 तक पश्चात उत्तराषाढा नक्षत्र, बव करण। चंद्रमा धनु राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। हेमंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से शाम 04:11 बजे से राहुकालम् शुरू। साल का सबसे छोटा दिन। त्रिपुष्कर योग।

सूर्योदय 07:10 ए एम

सूर्यास्त 05:29 पी एम

चन्द्रोदय 08:17 ए एम

चन्द्रास्त 06:29 पी एम

जानें रविवार के शुभ-अशुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त 05:20 ए एम से 06:15 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:48 ए एम से 07:10 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:59 ए एम से 12:40 पी एम

विजय मुहूर्त 02:02 पी एम से 02:44 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:26 पी एम से 05:54 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:51 पी एम

अमृत काल 10:21 पी एम से 12:06 ए एम, दिसम्बर 22

निशिता मुहूर्त 11:52 पी एम से 12:47 ए एम, दिसम्बर 22

त्रिपुष्कर योग 03:36 ए एम, दिसम्बर 22 से 07:10 ए एम, दिसम्बर 22

सर्वार्थ सिद्धि योग 03:36 ए एम, दिसम्बर 22 से 07:10 ए एम, दिसम्बर 22

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल 04:11 पी एम से 05:29 पी एम

यमगण्ड 12:19 पी एम से 01:37 पी एम

आडल योग 07:10 ए एम से 03:36 ए एम, दिसम्बर 22

विडाल योग 03:36 ए एम, दिसम्बर 22 से 07:10 ए एम, दिसम्बर 22

गुलिक काल 02:54 पी एम से 04:11 पी एम

दुर्मुहूर्त 04:06 पी एम से 04:48 पी एम

वर्ज्य 11:51 ए एम से 01:36 पी एम

बाण चोर - 01:52 ए एम, दिसम्बर 22 से पूर्ण रात्रि तक

आज के पञ्चक रहित मुहूर्त

रज पञ्चक - 07:10 ए एम से 08:54 ए एम

शुभ मुहूर्त - 08:54 ए एम से 09:10 ए एम

चोर पञ्चक - 09:10 ए एम से 10:36 ए एम

शुभ मुहूर्त - 10:36 ए एम से 12:04 पी एम

रोग पञ्चक - 12:04 पी एम से 01:29 पी एम

चोर पञ्चक - 01:29 पी एम से 03:04 पी एम

शुभ मुहूर्त - 03:04 पी एम से 05:00 पी एम

रोग पञ्चक - 05:00 पी एम से 07:14 पी एम

शुभ मुहूर्त - 07:14 पी एम से 09:34 पी एम

मृत्यु पञ्चक - 09:34 पी एम से 11:52 पी एम

अग्नि पञ्चक - 11:52 पी एम से 02:08 ए एम, दिसम्बर 22

